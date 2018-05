Diputados no aprobarán aumento a tarifas del Metro

Monterrey

Ante el proyecto del Gobierno del Estado de aumentar las tarifas del Metro para generar recursos y ampliar ese sistema de transporte, diputados del Congreso del Estado advirtieron que no aprobarán esa propuesta.

Este miércoles durante la sesión de la Diputación Permanente, la diputada priista Maribel Villalón presentó un posicionamiento a nombre de su bancada, donde se pronuncian en contra de aumentar las tarifas.

TE RECOMENDAMOS: Piden descuentos en la UANL para embarazadas o madres solteras

"La bancada del PRI no está de acuerdo con que le dé un golpe más al bolsillo del ciudadano, estamos haciendo propuestas que vayan acorde con la actualidad económica que estamos pasando en Nuevo León y pues la verdad es que, como ya lo dije en el posicionamiento, queremos darle al ciudadano mejores condiciones de vida, no queremos que este aumento a la tarifa les pegue en el bolsillo.

"Han habido lamentablemente muchos sucesos dentro del transporte colectivo y lo que queremos nosotros es que se aplique más presupuesto en la seguridad dentro de la movilidad en Nuevo León, en el transporte colectivo. Nosotros estamos en contra de un incremento, no es momento de darle un aumento más al bolsillo del ciudadano, queremos que ese aumento lo subsidie el gobierno", comentó.

El posicionamiento fue respaldado por los diferentes grupos legislativos, incluido el del Partido Acción Nacional.

TE RECOMENDAMOS: Alista Estado ‘sacudida’ al transporte

A nombre de la bancada panista, el vicecoordinador, Daniel Carrillo comentó que se trata de una puntada del gobierno, y que antes de hablar de aumento a las tarifas se tiene que dialogar sobre aumentar capacidades de este tren ligero y mejorar la seguridad, entre otras cosas.

"No podemos hablar de incrementos tarifarios, creo que de lo primero que tenemos que hablar es cómo aumentar las capacidades del Metro, cómo darle más garantías de seguridad al ciudadano, cómo darle más preferencia de comodidad, cómo darle accesibilidad al 100 por ciento a personas con capacidades distintas, cómo modernizar la plantilla de base que tienes dentro del Sistema Colectivo Metro.

"Esos son los temas que hay que discutir en la mesa y posteriormente ver el tema tarifario, creo que no hay argumentación mayor en esta propuesta o argumentación que da el gobernador interino, fue solamente una puntada", expresó.

El martes, el gobernador interino, Manuel González anunció que pretenden un incremento a las tarifas del Metro para mejorar las finanzas del mismo, y apoyar proyectos de este sistema de transporte.

Al respecto el coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano, Samuel García coincidió en que al menos en el Congreso del Estado no hay manera de aprobar la modificación de las tarifas.

"No, no hay manera (de aprobarles el aumento), no es la solución, de hecho no estamos ni siquiera en condiciones de aumentarlo porque ha sido un pésimo trabajo de Metrorrey en muchos años; hay encuestas que reflejan que solamente el uno por ciento de la población usa el Metro, si le subes el precio pues menos van a ir.

"Si queremos incentivarlo a que más gente use transporte público para bajar el tráfico, el peor error es subir el precio, inclusive quien debiera trabajar y proponer son los diputados federales, no Manuel, porque es un compromiso de Peña Nieto terminar el Metro. Entonces no vamos a aprobar aumentos", dijo.

fsad