Molesta aumento en tarifas de estacionamiento del Parque Fundidora

Monterrey

El reciente aumento en las tarifas de algunos estacionamientos del Parque Fundidora causó molestia entre la ciudadanía, ya que algunos aún no estaban al tanto del cambio y se vieron sorprendidos al llegar al lugar.

En un sondeo realizado por MILENIO Monterrey, se pudo constatar que la mayoría de las personas no sabía del cambio de 50 a 100 pesos en la tarifa única de algunos sectores del estacionamiento, lo que causó comentarios negativos al respecto.

Raúl Rojas, quien acudió al Parque Fundidora en compañía de esposa y dos hijas, dijo que no sabía de el alza en la tarifa, y consideró la medida como injustificada.

"Yo veo que está todo igual, no le mete más lana y sí le suben. Nada más porque ya estaba en la entrada con las niñas pagué, porque no quería decirles que no, pero de haber sabido me vengo en Metro, o no vengo", dijo el padre de familia, quien acostumbra visitar el lugar los domingos.

Hubo incluso quien al estar en la fila y ser cuestionado sobre su opinión acerca del aumento, prefirió retirarse del lugar, como es el caso de un joven que iba acompañado de su novia, quien no alcanzó a dar su nombre.

"No tiene madre, se supone que es un espacio público y ya cobran más que en otras partes", dijo el hombre, para después salirse de la fila de autos y tomar camino por la avenida Madero.

A pesar de las quejas de la gente y la lluvia que cayó durante la tarde del domingo en algunas partes del área metropolitana, el flujo de automóviles que acudían al Parque Fundidora, ya sea a caminar o a divertirse en la Feria, fue considerable.

La entrada al estacionamiento tenía filas en momentos de hasta ocho carros, lo que ocasionó que el tráfico se tornara un poco lento sobre la avenida Madero, situación que pudo ser ocasionada porque actualmente se encuentra la Feria y el Festival Callegenera.

La semana pasada el Parque Fundidora aumentó de 50 a 100 pesos la tarifa única de algunos espacios destinados a estacionar automóviles, mientras que otros que cobran por hora, subieron de 10 a 20 pesos.

KDSC