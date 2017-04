Auditoría a dependencias arroja 391 mdp en anomalías

Durango

La Contraloría del Estado de Durango, tras una auditoría, detectó un total de 391 mdp en inconsistencias, observaciones y probables irregularidades en la Secretaría de Obras Públicas, Comisión de Agua del Estado, INIFED y COESVI.

Rosario Castro Lozano, titular de la Secretaría de Contraloría, informó en rueda de prensa, los resultados encontrados en la auditoría realizada de octubre a diciembre del 2016, a diversas dependencias de la pasada administración.

Destacó que se trata de 110 días en los que se debe concluir el expediente y entonces se podrá dar mayor información de los pormenores.



“Como resultado tenemos un total de 391 mdp por inconsistencias, observaciones y probables irregularidades en las dependencias de SECOPE, CAED, INIFED y COESVI".

"La Contraloría inició el requerimiento a un ex funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, por presunta existencia de conceptos de obra pagados, pero no ejecutados”, dijo la funcionaria.

Castro Lozano señaló que no puede profundizar en el tema de la auditoría como podría ser el tipo y número de obras que no se ejecutaron, para no entorpecer el avance de este procedimiento.

“El contenido específico del expediente está en reserva, no puedo señalar número de obras, pero sí decirles que son varias obras que no se encontraron, no sólo en Durango capital, sino en otros municipios”, concluyó.





rcm