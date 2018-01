Buscan proveedores fantasma de Egidio Torre

Ciudad Victoria

Investiga Gobierno de Tamaulipas existencia de empresas y proveedores de la administración del exgobernador Egidio Torre Cantú, mientras que del exgobernador Eugenio Hernández Flores dice que solo puede investigar previa denuncia.

Jorge Espino Ascanio, auditor superior del Estado, destacó que han mandado verificaciones para constatar existencia de empresas, incluso fuera del estado, empresas asentadas en Nuevo León y en la Ciudad de México, entre otros estados más.

Aclaró que en materia de solventaciones, aún falta de solventar 15 mil millones de pesos de la administración pasada.

En este sentido explicó: “Este 10 de febrero vence el término que se le dio a todos los entes para que solventen los recursos utilizados, a manera de ejemplo destacó que los montos se han ido reduciendo porque los municipios entre otros entes más, han presentado la documentación correspondiente”.

A manera de ejemplo dijo que un municipio puede haber gastado 50 millones de pesos en nómina, pero si no envía el recibo y la documentación, está como no solventado. Destacó que se está buscando a las empresas y s i no s e está haciendo una compulsa con las facturas, no quiere decir que sean empresas fantasma, unas pudieron haber cambiado de domicilio, pero no se quiere dejar nada el vapor por eso es algo tardado, pero que se está realizando.

Destacó que en este sentido hay empresas de todo tipo desde constructoras hasta comercializadoras y que están verificando que no hayan sido hechas al vapor o que sean fantasmas, pero el resultado lo tendrá hasta después del día 10 de febrero.

