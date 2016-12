Tras “atraco”, van vecinos de SP por amparo contra predial

Monterrey

Ante lo que llamaron un "atraco" por el incremento al predial, el Colectivo ProMontaña, Comité Mixta de Colonias y presidentes de colonias de San Pedro acordaron combatir el pago de este impuesto a partir del primero de enero con un amparo masivo.

Sin especificar cuántos residentes podría incluir este recurso legal, y tras una reunión sostenida en Valle de San Ángel la noche del martes, Enrique Burguete, presidente de la agrupación, informó que otros vecinos lo harán bajo protesta emprendiendo juicios de amparo y otros que simplemente lo "depositarán" ante los juzgados correspondientes.

"Conclusiones: Construir y preparar un amparo colectivo con destacados juristas que fungirán como vecinos ciudadanos donde se destacan vicios de origen desde la propuesta del ayuntamiento y ataques de desproporcionalidad al patrimonio familiar.

" En ese sentido diversas expresiones de la comunidad que tienen su origen en el enojo e indignación, suscribirán en su voluntad no pagar predial hasta nuevo aviso, otros lo harán bajo protesta a partir de los 15 días a partir del primero de enero bajo la figura de amparo y otros simplemente lo depositarán en los juzgados correspondientes.

"Lo anterior en virtud de considerarse un atraco a la voluntad popular y de que no han habido suficientes resultados en materia de desarrollo municipal", informó el dirigente de la agrupación.

La decisión fue tomada en una reunión realizada en el salón polivalente del sector Francés del Fraccionamiento Valle San Ángel, en la que acudieron Víctor Martínez González, presidente Villa Chipinque, y Jorge Dewey Castilla, de Valle de San Ángel, sectores Francés, Español y Mexicano.

Además de Jaime Pérez, del Casco de San Pedro; el ex diputado panista Humberto Treviño Landois, Norberto De la Rosa, representante legal de Commix; Sergio Treviño, del Centrito Valle; Roberto Berlanga, de Valle de San Ángel, y Bernardo Flores, de Jardines de San Ángel, juntas vecinales del K6, de San Pedro 400 y residentes invitados.

El sábado pasado, el Congreso del Estado aprobó el incremento a los valores catastrales donde destaca el municipio de San Pedro con un promedio del 40 por ciento, donde el alcalde Mauricio Fernández logra su cometido.

Este incremento solicitado generó polémica tras la oposición de un grupo de vecinos para no pagar el aumento al predial por esta alza de casi la mitad, y después de la advertencia del munícipe de no prestarles servicios si cumplen su amenaza de no liquidar esta contribución.

Plan San Pedro

Durante la reunión se hizo la propuesta de denominado "Plan San Pedro" que pretende aglutinar todas las demandas de la ciudadanía para formularlas como un plan de gobierno para que lo cumplan las autoridades.

"Construir una plataforma ciudadana que haga un gran contrapeso a los partidos políticos y conjunte voluntades y talentos auténticamente ciudadanos para defender los derechos del ciudadano y lograr que el gobierno ya no salga de las cúpulas partidistas o intereses sindicados, sino que se gobierne desde la ciudadanía, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

"Estar preparados para que ya no lleguen al gobierno farsantes y falaces políticos impulsados por partidos políticos que violan sus idearios, compromisos de campaña y las leyes e integrar un padrón de ciudadanos del todo el municipio que tuvieran la voluntad de apoyar en su momento candidatos verdaderamente ciudadanos e independientes que defiendan la causa ciudadana que se señale en el manifiesto y bajo las condiciones que se acuerden por todos los que formulen y suscriban el manifiesto del "Plan San Pedro", concluyeron en la reunión.

KDSC