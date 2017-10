Tres tamaulipecos, con miras a la Presidencia

Tampico

Son tres los aspirantes independientes tamaulipecos, dos de Tampico y uno de Reynosa, quienes buscan llegar a la Presidencia de México, de los 86 en total que quieren el cargo en las elecciones del 2018, según la lista publicada por el Instituto Nacional Electoral.

Se trata de Rodolfo Eduardo Santos Dávila, originario de Reynosa, quien entregó su manifestación de intención de candidatura independiente a la Presidencia el 6 de octubre del 2017, también están Antonio Zavala Mancillas y Genaro Martínez Moctezuma, de Tampico, ambos se registraron el 13 de octubre.

Todos ellos tendrán que recolectar 866 mil 593 firmas en al menos 17 estados, es decir el 1% del total en la lista nominal de electores en cada uno de ellos, en un plazo de 120 días a partir de ayer y hasta el 12 de febrero de 2018, requisito de la autoridad electoral para que puedan acceder al registro y aparecer en las boletas.

Cabe señalar que en Tamaulipas también hay un candidato independiente a senador y cinco para diputados federales, siendo en total 9 aspirantes tamaulipecos sin partido, según la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado.

El oriundo de la frontera, Rodolfo Eduardo Santos Dávila, fue diputado local en la LVIII Legislatura arropado por el PAN por la vía plurinominal, partido al que renunció en 2015, además es abogado por la Universidad Panamericana y la Universidad Nacional de México, y ya cuenta con eslogan y página web oficial de su campaña.

Con el llamado "Proyecto Libertario para México", Santos Dávila proyecta un "gobierno de todos con libertad y honestidad, además de que se compromete a construir paz, seguridad y honestidad con una plataforma ciudadana, según su eslogan "El cambio eres tú".

El expanista publica su plataforma política en su página web www.rodolfosantos.org, donde señala que tiene 854 voluntarios para su campaña; 34,436 donaciones; 6,679 seguidores en Twitter y 21,534 likes en Facebook hasta el momento.

Otro aspirante es Antonio Zavala Mancillas, radicado de Tampico, quien es cofundador y directivo en la Federación Mexicana de Lima Lama y es licenciado en Derecho. Según su perfil laboral en la red Linkedin, Zavala Mancillas se describe su experiencia de vida "como el cumulo de experiencias obtenidas a través vivencial en los múltiples ámbitos que el creador me ha permitido vivir; logrando acrecentar mi conocimiento el cual he aplicado en las múltiples responsabilidades que he tenido".

En el periodo de 1961 y 1966 obtuvo su grado de abogado penalista por la Universidad de Guanajuato y Universidad del Noreste.

Ha sido responsable de departamento de cobranzas y encargado de la cartera de clientes de la empresa "Del Hogar Sa de Cv", con cobertura en: Irapuato, Guanajuato, Silao, Romita y Valle de Santiago, todo esto en el estado de Guanajuato hasta 1968.

También fue responsable del departamento de publicidad, para el circuito Luis R. Montes, así como Embotelladora Mexicana y Pepsico, como coordinador en los eventos artísticos que se realizaban para estas empresas.

El tercer aspirante a la Presidencia por la vía independiente es Genaro Martínez Moctezuma, tampiqueño dedicado al sector de la construcción por medio de la empresa Ingeniería para la Construcción del Golfo Sa. de Cv. Cabe señalar que Martínez Moctezuma formaba parte de la lista de proveedores y contratistas del municipio de Altamira en el periodo 2013-2016, según la publicación de la Secretaría de la Contraloría, señalando como domicilio la calle Medina Cedillo 214 sur altos, en la colonia Cascajal en Tampico, con el giro de "construcción en general".

La mencionada empresa también participó en la presentación y apertura de proposiciones relativa a la obra "Pavimentación de concreto hidráulico y obra hidrosanitaria de la calle F, entre calle 7 y 8, en la colonia Enrique Cárdenas González", esto con fecha del día 15 de octubre del 2013, del anterior trienio de Tampico.

Para tal obra la empresa propuso un presupuesto de 2 millones 119 mil 407 pesos con 95 centavos.

Asimismo, en el portal de la empresa constructora de Genaro Martínez se destacan obras representativas realizadas por ellos, como la reposición de tuberías colapsadas en subcolector Enrique Cárdenas con tubería de 24" de diámetro; la conservación rutinaria de los caminos (Manuel-Ébano); la construcción de la Uneme Capa (Centro de Atención Primaria en Adicciones) y la construcción de la Unidad de Especialidades Médicas (Uneme) de Hemodiálisis, en el Hospital Canseco de Tampico.





JERR