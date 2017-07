ASF reporta irregularidades por 145 mdp

México

Al menos 66 municipios y demarcaciones territoriales de Ciudad de México sumaron irregularidades por 145 millones de pesos en la operación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) en 2016, principalmente por transferencias bancarias indebidas, falta de comprobación del gasto y subejercicios no reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Así lo documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y confirmó que, al igual que los gobiernos estatales, 62 de 70 alcaldías y delegaciones fiscalizadas incumplieron con el ejercicio del subsidio y aplicaron solo 93 por ciento de los recursos, "situación que afecta la profesionalización, la certificación y el equipamiento de los elementos policiales".

El Presupuesto de Egresos 2016 consideró una asignación de 5 mil 485 millones de pesos al Fortaseg para 308 municipios y demarcaciones territoriales considerados de atención prioritaria bajo los criterios de incidencia delictiva (medición de homicidios dolosos), rezago social (en materia de educación, salud y vivienda) y desigualdad económica.

En su primer informe sobre la fiscalización de la Cuenta Pública del pasado ejercicio de gasto, la ASF dio a conocer los resultados de 70 auditorías al subsidio en materia de seguridad y reportó irregularidades por 145 millones de pesos sobre una muestra de 2 mil 15 millones.

Las observaciones del órgano de fiscalización se concentraron en tres conceptos: transferencia de recursos del Fortaseg hacia cuentas bancarias en las que se dispone de otro tipo de recursos y no se acredita su aplicación (45.6 millones de pesos), falta de documentación comprobatoria del gasto (36.3 millones) y recursos no ejercidos ni devengados, así como intereses no reintegrados a la Tesorería de la Federación (25.1 millones).

En el primer caso, la ASF determinó que 84.4 por ciento del monto observador correspondió al municipio de Ensenada, Baja California, y 15.2 por ciento al municipio de Pueblo Nuevo, Durango.

Por lo que hace a la falta de comprobación del gasto, los municipios con más irregularidades fueron San Pablo del Monte, Tlaxcala, con 38 por ciento del total; Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, con 30.3 por ciento, y San Luis Potosí, San Luis Potosí, con 15.4 por ciento.

Asimismo, los municipios de León, Guanajuato, con 39.3 por ciento; Aguascalientes, Aguascalientes, con 16.8 por ciento, y La Paz, Baja California Sur, con 12.3 por ciento, fueron los que mayor volumen de subejercicios.