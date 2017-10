Estado asegura estar al margen de investigación a Cendis

Monterrey

El Gobierno del Estado pintó su raya y remitió a los medios de comunicación preguntarle a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso de presunto lavado de dinero de 100 millones de pesos que involucra al Partido del Trabajo y los Cendis de Nuevo León.

Manuel González Flores, secretario general de Gobierno, afirmó que no tiene información alguna sobre la aprehensión y posterior liberación de Héctor Quiroz García, líder del PT en Aguascalientes.

TE RECOMENDAMOS: Acusan que Estado falla en apoyos de recursos a Cendi

“Todavía no tengo ningún reporte, y lo hemos mencionado en varias ocasiones, ya el gobernador lo mencionó ayer (martes), nosotros estamos al margen de todo esto, esa es una investigación federal que el Gobierno de la República, vía la PGR, está llevando a cabo, sobre los recursos que el mismo Gobierno Federal cumplimentado por el estatal, se le otorgaban a los Cendis, a los colegios o escuelas.

“Nosotros estamos al margen, no estamos participando en la investigación en ningún sentido, son recursos federales en su mayoría”, dijo González Flores.

Este lunes, se informó que la PGR detuvo por un presunto lavado de dinero de 100 millones de pesos al dirigente del PT de Aguascalientes, donde estaría supuestamente involucrado su líder nacional, Alberto Anaya, reelecto este fin de semana en el cargo.

Información de la prensa nacional establece que Guadalupe Rodríguez presuntamente se encargaba de coordinar el desvío de ese dinero del gobierno de Nuevo León, destinados para construir los Cendis.

El secretario general de gobierno de Nuevo León indicó que se ha requerido por parte de la autoridad cierta información que a su vez fue solicitada a la sucursal bancaria respectiva donde están las seis cuentas.

“Sí se ha requerido información, se ha requerido el que a su vez le pidamos al banco que no se ejerza dinero sobre alguna cuenta, estamos siguiendo simple y sencillamente las instrucciones”, comentó.

¿Dirigentes del PT mencionaban que incluso podría haber personal de la Secretaría de Educación implicados de la actual administración?

"No sé si eso sea o no, no sé quién lo haya declarado, pero nosotros estamos al margen de todo esto, descarto totalmente, nosotros no estamos ni estuvimos en la administración de los Cendis”, respondió.

¿Se cuestiona que se depositaron en cuentas personales los recursos?

“Habría que preguntarle a la PGR, nosotros no queremos interrumpir las investigaciones”, señaló el secretario general de Gobierno.