Forman asamblea para informar sobre marchas

Gómez Palacio, Durango

La tarde del martes 3 de enero, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en conjunto con otras organizaciones y miembros de la sociedad civil, llevaron a cabo una asamblea en el kiosko de la Plaza de Armas de Gómez Palacio, para organizar las próximas movilizaciones contra de la reforma energética.

El tema principal que se trató fue el de la movilización que se concertará a nivel nacional este sábado 7 de enero.



“Es una reunión de información sobre las acciones que se han estado realizando y que van a continuar mientras sea necesario", aclaró Juan Manuel Villarreal Moreno, miembro del Consejo Coordinador Obrero Popular Laguna.

A la asamblea asistieron alrededor de 40 personas, entre comisiones de diversas organizaciones y miembros de la sociedad civil, de la que asistieron principalmente amas de casa.

Se buscó que las acciones a tomar se considerarán de manera democrática, por lo que se hicieron diversas propuestas y estas fueron sometidas a votación.

Se acordó tomar las casetas para dar un golpe a nivel federal, pues el problema es a nivel república, así que optaron por la toma de carreteras federales.

Será en la protesta de Pemex donde se concretarán los pormenores de la movilización del sábado.



El punto de partida, hora y casetas a tomar no han sido definidas.Por otro lado, anunciaron que este jueves 5 de enero a las 10:00 horas serán tomadas las instalaciones de Pemex en Gómez Palacio.

Con estas acciones se busca crear un Movimiento Social sin nombre ni partido, que no afecte a las personas que la conforman. De manera que procuraron no cerrar avenidas ni arterias principales para no perjudicar a las personas.





rcm