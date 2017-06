Cuestiona arzobispo cacería contra placas foráneas

Monterrey

El Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, dijo no entender qué es lo que quiere hacer el Gobierno del Estado con la cacería en contra de quienes tengan placas foráneas y que radiquen en la ciudad.

En entrevista, Monseñor comentó que ya existen leyes federales que tienen registro de este tipo de placas.

Por ello, pidió al Gobierno de Nuevo León, asesorarse y homologarse con otros Estados.

El prelado se mostró en contra de la medida toda vez que si un ciudadano no está delinquiendo y se encuentra en la localidad por cuestiones laborales, la medida es un tanto injusta al tener que pagar por un registro.

"Fíjense que no he entendido de qué se trata, soy honesto, no sé de qué se trata, porque yo sé que hay leyes federales y que los estados, todos, deben de tomar decisiones conjuntamente porque si aquí grabamos a quienes traen placas de Nuevo León, en otros Estados también los van a grabar.

"Por eso tiene que ser congruente con las leyes del país, mientras una persona no esté haciendo algo en contra de la ley, pues puede tener su automóvil con las placas de cualquier Estado, México es una federación, yo considero que no es necesario (pagar un registro), pero no sé qué pretenden", respondió.

Ante el argumento principal del Estado de cobrar registro a placas foráneas para detectar a quienes cometan delitos, el arzobispo comentó que existen otras formas para combatir ese tema, entre los que resaltó emplear mejores métodos de investigación en las corporaciones de seguridad.

"Si lo que quieren es controlar la criminalidad, pues creo yo que para eso hay otras formas, especialmente la del Cisen y de todos los que deben investigar, qué pasa con los que están cometiendo delitos", concluyó.

Cabe recordar que fue el miércoles pasado cuando la Tesorería Estatal dio a conocer la implementación de una iniciativa de reforma al Instituto de Control Vehicular (ICV) para cobrar un registro mensual de 302 pesos a quienes tengan placas foráneas.

La medida, se dio a conocer en esa ocasión, es contar con un padrón más confiable ya que son los autos foráneos los que participan en buen número de delitos.

FSAD