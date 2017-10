Pide arzobispo a candidatos respetar al pueblo

Monterrey

Luego de que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, presentara ante el INE su intención de ser candidato presidencial en 2018, el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, pidió a todos los aspirantes por la Presidencia respetar a los votantes.

TE RECOMENDAMOS: Autores presentes en la Feria Internacional del Libro

Durante su mensaje dominical, Cabrera López dijo que México ya no es el mismo de antes, por lo que exigió a los candidatos presidenciales hablar con la verdad y no hacer promesas falsas.

"México ya no es el mismo, ni los gobernantes ni los candidatos pueden pensar en el México de hace 40 o 50 años, hoy la población es más exigente, está molesta, ya no acepta fácilmente cualquier cosa que se le diga o cualquier cosa que se le prometa", dijo.

El arzobispo expresó además que los aspirantes tienen que acabar con los métodos de promoción que regularmente utilizan, como la entrega de despensas y regalos.

"Les pido a todos los que pretenden ser candidatos a la Presidencia de la República, mucho respeto a la madurez del pueblo.

"Los ciudadanos, ya no quieren escuchar, ya no quieren creerle a nadie, ha crecido la desconfianza, y no bastan bonitos discursos, no bastan engaños mediáticos, hoy se requiere hablar con la verdad y actuar con la verdad", comentó.

Consideró que la población ha crecido en su capacidad de crítica, algo que pudo confirmar durante el terremoto del pasado 19 de septiembre.

"Basta abrir cualquier red social para darse cuenta que la gente está molesta, fuimos testigos durante el periodo crítico del sismo de las reacciones de muchos ciudadanos, de desconfianza y de agresión", comentó.

TE RECOMENDAMOS: Recomienda PAN a gobernador no dejar el estado

Con respecto a la decisión de Jaime Rodríguez, de buscar la candidatura presidencial cuando su periodo como gobernador de Nuevo León no ha terminado, en un claro ejemplo de "chapulineo" que había prometido no realizar, el arzobispo simplemente pidió a los candidatos no hacer promesas que no pueden cumplir.

"Que ningún candidato prometa algo que sabe que no es fácil corresponder a eso, los ciudadanos queremos ser tomados en serio", comentó.

fsad