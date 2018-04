Pide arzobispo a candidatos no incentivar violencia

Monterrey

Con el inicio de las campañas locales este domingo 29 de abril, el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, pidió a los candidatos llevar una contienda pacifica y no incentivar la violencia entre el electorado.

En rueda de prensa al concluir la misa dominical en la Catedral metropolitana de Monterrey monseñor llamó también a los candidatos a difundir propuestas reales y que se puedan cumplir.

Asimismo pidió a los ciudadanos vivir el proceso electoral con un espíritu de apertura y democracia, sin confrontaciones y respetando la opinión de otros.

"Hoy la gente requiere paz y tranquilidad y esto no significa que no se hable libremente de los problemas que tiene el país pero nunca (para) exaltar los ánimos.

"Yo quiero invitar a la gente a vivir el espíritu democrático, el que yo esté a favor de un partido que esté a favor de una persona hombre o mujer pues, eso no me autoriza para lastimar a los demás. Si no me gusta lo que dicen o lo que proclaman pues simplemente no voy ahí a donde están (haciendo campaña) porque no es así como se vive la democracia. La democracia es escuchar atentamente y discernir qué es lo más conveniente para nuestras ciudades", opinó.

TE RECOMENDAMOS: Inician campañas electorales en NL

Mencionó que los ciudadanos merecen honestidad por parte de los candidatos y les pidió abstenerse de difundir propuestas que no sean realizables.

"Que no prometan lo que no pueden cumplir o lo que no piensan cumplir creo yo que son tiempos de verdad tiempos de honestidad tiempos de hablar a la gente con la verdad", mencionó.

A partir de este 29 de abril inician campaña un total de 247 fórmulas de candidatos a diputaciones y 366 aspirantes a alcaldías, entre independientes y militantes de partidos políticos.

El proceso de campañas se desarrollará durante 60 días, comenzando este 29 de abril y concluyendo el 27 de junio, mientras que la jornada electoral se realizará el 1 de julio.