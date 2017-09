Pide Salinas transparentar entrega recursos

Monterrey

Las obras de reconstrucción de inmuebles afectados por los temblores recientes serán una prueba de fuego para el Sistema Nacional Anticorrupción, consideró el coordinador de diputados locales de Acción Nacional, Arturo Salinas Garza.

Salinas Garza hizo un llamado a Jaqueline Peschard, titular del comité ciudadano del organismo, para que supervise la entrega transparente de los recursos.

“A nivel federal la reconstrucción es inmediata e insisto se necesitan reglas de operación que eviten corrupción, yo haría un llamado a que Jaqueline Peschard, la presidenta del comité ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, haga un programa especial para supervisar la aplicación de recursos públicos en las obras de reconstrucción”, enfatizó el legislador del PAN.

“Creo que será una prueba de fuego para el Sistema Nacional lo que se está haciendo en materia de combate a la corrupción, no podemos jugar con estas cosas y permitir que se haga un desvío de recursos”, comentó.

La versión del diputado panista surge luego que se registraran dos temblores, uno el 7 de septiembre que afectó a los estados de Oaxaca y Chiapas, y el segundo, el 19 de septiembre en la Ciudad de México, Puebla y Morelos.

Ante esa situación se requiere de la reconstrucción de miles de viviendas y recursos tanto oficiales como privados para ese objetivo.

“La labor que se tiene que hacer en labor presupuestal tiene que ser titánica, es importante que todos pongamos nuestro grano de arena. Me da mucho gusto que otros partidos se sumen también a lo que Acción Nacional ha expresado de modificar la ley, de empujar que el INE haga las declaratorias correspondientes para que las prerrogativas de los partido políticos se puedan destinar al fondo de desastres naturales y la reconstrucción pero no puede quedar ahí. Tenemos que ir más allá, hacer ahorros reales en materia federal de la distribución de gasto público, en muchos en gastos que se hacen en programas que no funcionan.

“Ustedes recordarán desde un inicio habíamos planteado hacer un esfuerzo de desaparecer a nivel federal programas que se duplican, que ni atienden la pobreza ni atienden la salud, etcétera. Hoy los diputados federales tienen en sus manos una gran responsabilidad de sacar adelante a México y reconstruirlo y eso implica hacer recortes de presupuesto, ajustes de presupuesto y reglas de operación efectiva para que los recursos se destinen a la reconstrucción y no sea una llamarada de petate, es la parte que para mí es fundamental”, comentó.