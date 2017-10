Escobar: el ex fiscal viola la ley

México

Santiago Nieto viola la ley así como la presunción de inocencia al develar información de investigaciones, y actúa contra el debido proceso al consignar expedientes sin dar garantía de audiencia al inculpado; el caso de Emilio Lozoya, el ex director de Pemex, no es el primero en que el funcionario ha procedido de esta forma, es una “historia repetida”.

Arturo Escobar, ex subsecretario de Gobernación, en entrevista con MILENIO, sintetiza así la situación que enfrentó hace dos años cuando el ex titular de la Fepade hizo públicas las investigaciones en su contra, y que lo obligó a abandonar la esfera política para defenderse —a la fecha— por la vía jurídica de las imputaciones que presentó en su contra.

Detalló que el ex fiscal abrió cinco carpetas y consignó una de ellas ante un juez sin notificarle de las mismas y sin darle derecho a declarar para defenderse adecuadamente; en diciembre de 2015 él se enteró por los medios de comunicación de las acusaciones.

Por este hecho, Escudero presentó en su momento una denuncia penal contra Nieto, por revelar la indagatoria de supuestos delitos electorales cuando Escobar era representante legal del Partido Verde, la cual está vigente en la PGR.

Ante el escándalo que protagoniza el ex fiscal por develar una vez más información de una indagatoria, Escobar afirmó: “bienvenido que haya un titular de la Fepade que tenga autonomía para consignar expedientes, lo que no se vale es no guardar probidad y violar la presunción de inocencia”.