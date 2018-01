Arquidiócesis: Ya se asoma la crisis final de sexenio

Ciudad de México

La Arquidiócesis de México afirmó que la administración de Enrique Peña Nieto no cumplió con las promesas de ofrecer una mejoría en la calidad de vida de los mexicanos y dinero suficiente en sus bolsillos para satisfacer sus necesidades básicas y advirtió que ya se asoma la crisis de final de sexenio.

En su editorial "Ya no alcanza para comer" del semanario Desde la Fe, se menciona que las "promesas se han vuelto una amarga pesadilla, cuando desde 2017 la inestabilidad de determinados sectores económicos ha provocado una alza inflacionaria como no se había visto desde el año 2000, el año de la alternancia".

El semanario señaló que "es doloroso constatar cómo la gran mayoría de familias mexicanas trabaja mucho y termina viviendo en condiciones lamentables por la precaria situación de un salario mínimo que no alcanza para cubrir lo elemental".

Además, dijo que la generación de tres millones de empleos se ha quedado en un lema triunfalista de gobierno, pues aseguró que en México las desigualdades se acentúan, los salarios disparejos abren más brechas que no son fáciles de remontar y que no mejorarán en el 2018, en que todos se ocupan de la obtención del poder, menos del bienestar de las familias.

Desde la Fe mencionó que de acuerdo con el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Cámara de Diputados en la encuesta "Empleo y salario mínimo" se da cuenta de la degradación del poder económico de los trabajadores, haciendo prever lo que la clase política niega; la crisis que se asoma al final del sexenio.

En lo que va del sexenio, añadió, se ha perdido el 11.11 por ciento del poder adquisitivo del salario mínimo y se necesitaría tres veces el actual salario mínimo para hacerse de la canasta alimenticia recomendable, es decir un aumento del 200 por ciento para que el salario mínimo alcance a comer

Para el semanario, la inesperada inflación que hemos sufrido obliga al gobierno a tomar medidas adecuadas que ayuden a los más necesitados a palear esta situación.

Y consideró que "sería un grave error mantener un discurso técnico de la macroeconomía que no dice ni resuelve nada de la precaria economía de millones de mexicanos, que ven con impotencia cómo los pecios se elevan y los salarios no alcanzan no de lejos el mismo nivel".

La sociedad civil, indicó el semanario debe vigilar y exigir que haya austeridad y honestidad en los cuantiosos recursos públicos que, por desgracia, no terminan por beneficiar a la sociedad, sino a la clase gobernante y a sus socios, que se enriquecen inmoralmente a costa del bienestar de millones de pobres que no tienen ni lo básico para una vida digna y tranquila", finalizó.





