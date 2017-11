Arquidiócesis critica nexos del narco con la clase política

Ciudad de México

La Arquidiócesis de México consideró que la penetración del crimen en cualquier entidad de la federación deja ver la corrupción que existe en la política y sostuvo que la corrupción y el narcotráfico crecen como "gangrena sin amputar" porque existe la corrupción institucional.

"Si existe poder corruptor del narco, es porque hay corrupción oficial e institucional", escribió en el semanario Desde la Fe.

En su editorial "Poder sobre Todo", subrayó que "la violencia desmedida reportada en este año es la convulsión interior de la estructura política, que sabe cómo atar a la bestia del crimen. ¿O será que le conviene mantenerla furiosa? No se necesita una bola de cristal para augurar lo inmediato, sobre todo si se trata de conseguir el poder político para encubrir la corrupción y descomposición estructurales".

Destacó el revuelo mediático que ha tenido el informe "Control de Todo el Estado de Coahuila", elaborado la Universidad de Texas y el Centro diocesano para los Derechos Humanos "Fray Juan de Larios" de la Diócesis de Saltillo.

El cual reúne los testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y Del Río, Texas, acusados de homicidio, conspiración para importación de drogas, tráfico de armas y lavado de dinero, entre el 2013 y el 2016.

"El escándalo mediático no es por lo que ya todos sabemos acerca del narco, sino por la forma en que éste fue penetrando las estructuras para mover completamente al gobierno de Coahuila, quienes recibieron sobornos del cártel con la finalidad de realizar sus actividades ilícitas en la entidad, punto estratégico hacia el mercado texano de las drogas", sostuvo.

Agregó que el grupo delictivo usó la violencia para demostrar su poder, por lo que vulneraron derechos humanos de los habitantes del estado.

"Secuestros, asesinatos, tortura y desaparición en contra de cualquier persona que Los Zetas consideraran una amenaza a sus operaciones ilícitas. Para ejercer control también arremetieron en contra de personas inocentes que no estaban vinculadas al cártel" señaló.

Para el Arquidiócesis, este informe se suma a las denuncias hechas por otras instituciones educativas y de derechos humanos sobre la situación de descomposición que vive Coahuila, una zona que no tiene soluciones efectivas y donde abundan los remedios "populistas y electoreros".

"Aún no puede o no conviene, asestarse el golpe certero para desarticular vicios perniciosos arraigados y maquinarias criminales, impulsando un sistema político y económico estatal. No se descubre nada nuevo cuando Coahuila, todos los días, da nota sobre las tremendas disputas entre cárteles, con saldos rojos que tal parece que ya a nadie importan", finalizó.





EB