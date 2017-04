Desterrar la corrupción y la impunidad promete Morena

Torreón, Coahuila

Armando Guadiana, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila en su participación en el debate de la Ibero, propuso donar su sueldo como gobernador y emplearlo en ayudar a la gente.

Dijo que expuso a los jóvenes sus propuestas más importantes, donde se desterrará del estado la impunidad y la corrupción. Aseguró que para lograr un verdadero cambio Morena es la opción, ni PRI ni PAN han demostrado ser honestos y es lo mismo.

Guadiana se refirió a Miguel Riquelme como el gran ausente, quien representa a los políticos corruptos, esos que 9 de cada 10 no sirven y hay que tirarlos a la basura. Destacó que la primera comadre del estado de Coahuila tampoco vino, refiriéndose a Mary Thelma Guajardo Villarreal.

"No vamos a permitir que a ningún coahuilense le falte educación, ni salud, Morena es la opción real de cambio, el PRI y el PAN es lo mismo", concluyó.





Una de sus principales propuestas es el respeto irrestricto a los Derechos Humanos de todos incluidas las minorías.

"Para empezar propongo monitorear los penales, para que no abusen de la gente que está purgando una condena, ni de los familiares, esta medida también permitirá evitar que estos centros de readaptación sean tomados por la delincuencia. Los monitoreos estarán a cargo de una comisión de vigilancia, donde la sociedad civil tenga acceso e injerencia en tiempo real a los penales".

Además se pronunció por la creación de una Fiscalía ciudadana.

Para prevenir la corrupción dijo que invitará a la sociedad civil para que vigile el dinero, que sepan a dónde entra y a dónde van los recursos del erario público, "el modelo ya existe y fue desarrollado por la Universidad de Austin Texas, propongo aplicarlo en Coahuila".

En cuanto apoyo a los jóvenes se refiere dijo que se otorgarán becas para que estudien y con créditos para que puedan emprender un negocio al concluir sus estudios, para que no abandonen Coahuila.

Dijo que liberará a la Universidad Autónoma de Coahuila de los Moreira, para que sea universidad pública verdadera y sea un lugar de encuentro con la ciencia y diversos pensamientos, no un área de reclutamiento de jóvenes para un partido.

En materia de seguridad dijo que el primer paso es limpiar los cuerpos policiacos, para que esté la gente que realmente tenga vocación de servicio.

El dinero que estaba destinado para salud, se fue a las empresas fantasmas y se comprometió a que ningún coahuilense tenga que quejarse de la falta de medicamento o de médicos.





Destacó que el 80 por ciento de la policía es confiable, sin embargo buscan depurar el otro 20 por ciento que tanto daña a las corporaciones policiacas en todo el estado.

Propone aumentar los sueldos a los elementos, para que se sientan dignos de su uniforme, además de quitarles las capuchas a los policías, para que el ciudadano sepa quien lo protege.

Respecto a la forma de desterrar la corrupción y la impunidad de Coahuila, el candidato de Morena contestó: "Como dice AMLO hay que empezar desde arriba, si el gobernador no va a robar, los demás no van a robar. Quiero que la gente tenga muy en claro que cualquier funcionario público en mi gobierno que se atreva a tomar un peso del dinero de los coahuilenses, será juzgado como un vulgar ladrón, no hay otra manera para evitar la corrupción".

En materia de salud dijo que Coahuila no tiene dinero porque lo saquearon los Moreira, advirtió que ya se interpusieron las denuncias tanto en el SAT, como en la PGR, para que investiguen las empresas fantasmas.





dcr