Se apunta Guillermo Ortiz a la candidatura independiente

Toluca

A unas semanas de que venza el plazo, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), recibió la segunda manifestación de intención para ser candidato independiente. Se trata del ex priísta Guillermo Antonio Eduardo Ortiz Solalinde, ex consejero político del partido tricolor y ex secretario de Salud de la entidad.

El aspirante es hijo del ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de México de 1969 a 1973. Él formó parte del gabinete del ex mandatario Arturo Montiel Rojas, quien gobernó el Estado de México hace dos sexenios, en 1999-2005. Es médico de profesión.

En 2007 promovió un juicio para la protección de los derechos político electoral bajo el expediente SUPO-JDC-1085/2007 en contra del Consejo Político Nacional del PRI porque fue sustituido en su cargo de consejero sin aparente razón y sin ser convocado a la sesión donde llevaron a cabo dicho trámite.

TE RECOMENDAMOS: Poca respuesta a convocatoria de candidatos independientes



El aspirante se dedica al ramo de la construcción, con sus hermanos tiene propiedades en el Centro del Toluca que arrenda al gobierno estatal y tiene años alejado del ambiente político de manera pública.

Además de él está la petición de Marciano Javier Ramírez Trinidad, quien en 2011 intentó participar en el proceso electoral sin éxito.

Ambas y las que sean presentadas antes del 9 de enero serán resueltas el 15 de enero. El Consejo General del IEEM definirá si cumplen los requisitos para poder salir a pedir apoyos y reunir las 328 mil 749 firmas que necesitan y así poder registrarse formalmente como candidato a gobernador, por la vía independiente.

KVS