Reencarpetarán Avenida Hidalgo con 15mdp

La alcaldesa Magdalena Peraza Guerra informó que el gobierno de Tamaulipas les aprobó 15 millones de pesos para rehabilitar la Avenida Hidalgo, uno de los tramos de comunicación con mayor afluencia vehicular.



Indicó que los trabajos implican raspar y quitar las plastas de concreto que han tapado las banquetas y de esta manera mejorar la infraestructura.

Por otra parte, han pospuesto pavimentación de 9 calles con 25 millones de pesos que gestionó Tampico, con el diputado Baltazar Hinojosa. El motivo es que una de las calles, de aproximadamente 2.5 millones de pesos, no corresponde al programa definido de obras públicas.



Es decir, la calle que le presentaron a Cabildo, ya aparecía como pavimentada, por eso los regidores de oposición no quisieron aprobarla. La munícipe en ese contexto, dijo que no van a aprobar dicha calle hasta hacer un recorrido físico y cerciorarse de la verdadera situación.

