Aprueban prohibir bolsas de polietileno en tiendas

Monterrey

El Congreso del Estado aprobó por mayoría reformar la Ley de Medio Ambiente del Estado para prohibir que las tiendas de autoservicio y centros comerciales empaquen los productos que expenden en bolsas de polietileno.

TE RECOMENDAMOS: Plantean prohibir uso de bolsas de plástico

El escrito signado por el diputado panista, Marcelo Martínez Villarreal, consiste en una iniciativa de reforma por modificación del Capítulo IV del Título IV, y por adición de los artículos 168 Bis y 168 Bis I, de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, con el propósito de proteger el medio ambiente, mediante la restricción de la venta, dádiva y uso de bolsas en supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, tiendas de conveniencia, mercados y demás similares elaboradas con polietileno de baja densidad, polietileno lineal, polietileno de alta densidad, polipropileno, polímero de plástico y cualquier otro de sus derivados.

Se estableció que el retiro de este material será gradual, ya que hay establecimientos que tiene un stock amplio y darán oportunidad a que lo saquen.

“Para la protección ambiental del estado de Nuevo León y sujeto a los términos señalados en esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen, se restringe la venta, dádiva y uso de bolsas en supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, tiendas de conveniencia, mercados y demás similares elaboradas con polietileno de baja densidad, polietileno lineal, polietileno de alta densidad, polipropileno, polímero de plástico y cualquier otro de sus derivados.

“Quedarán exentas de la restricción del párrafo anterior aquellas bolsas que hayan sido producidas utilizando un porcentaje mínimo de 30 por ciento de material reciclado y que la autoridad correspondiente establezca dentro de los ordenamientos y que la fabricación de dichas bolsas de plástico sea con materiales y procesos de tecnología que permitan su ágil degradación acorde a la norma oficial mexicana NMX-E-267 o las que la sustituyan”, indica el documento.

TE RECOMENDAMOS: Continúa la mala calidad de aire en Nuevo León

Critica diputado al Gobierno por contaminación

La bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado criticó al Gobierno del Estado por haber retirado la precontingencia ambiental, a pesar de que el índice de contaminación continúa alto.

El diputado, Marcelo Martínez, vocal de la Comisión de Medio Ambiente, comentó que el Gobierno no ha realizado una sola acción fuerte para buscar reducir los índices contaminantes y que incluso hay problemas con las estaciones de monitoreo que tienen fallas en la medición de los agentes que mayor daño generan en la zona metropolitana.

“No ha habido una sola acción fuerte, no hay día en que yo no prenda la App del celular y que no salga que estamos con una muy mala calidad del aire, no tenemos los medidores que tenemos, que el día de hoy ya son 13; no funcionan los medidores de partículas PM-10 y PM-5, son las que más daño nos hacen y los propios medidores que tenemos aquí en el estado no los miden.

“Cada uno requiere mantenimiento, si no me equivoco, por ahí de cerca de 800 mil a un millón de pesos anual para el mantenimiento de estos medidores, la Secretaría de Desarrollo Sustentable trae un presupuesto de cerca de 90 millones, creo que este año se fue a cerca de 120, si habláramos de eso, ahí estuvieran perdiendo cerca del 15 a 20 por ciento del presupuesto anual; tienen 16 inspectores”, dijo.

Reiteró que si desde la cabeza del Gobierno no existe una intención real de que bajen los índices de contaminación, no mejorará.