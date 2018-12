Orlando Maldonado

Las Comisiones Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta de Hacienda del Congreso local aprobaron presupuestos de ingresos a 19 de los 51 municipios de Nuevo León.



Tras sesionar y declararse en permanente, las Comisiones antes mencionadas alegaron que la aprobación del presupuesto de los 51 municipios fue dividida por grupos, ya que hay al menos 30 que están pidiendo un techo de endeudamiento.



Dentro de los otros 19 que no pidieron endeudamiento, dijo la diputada Myrna Grimaldo, vicecoordinadora Hacendaria de la bancada, solo hubo tres municipios metropolitanos, Santa Catarina, Escobedo y San Nicolás, que recientemente desistieron de la adquisición de pasivos.



​Así, los Ayuntamientos a los que se les aprobó su presupuesto son: en la Primera, Doctor Arroyo, Galeana y Mier y Noriega; en la Segunda, Allende, Ramones y Santiago; en la Tercera Comisión, Escobedo; en la Cuarta, Doctor Coss, Doctor González, General Treviño, Los Aldamas, Marín y Pesquería; en la Quinta, Mina, Zuazua, Salinas Victoria, Santa Catarina, Hidalgo e Higueras.



“Se analizaron los 51 municipios que solicitaron su presupuesto de egresos del siguiente año, de los cuales se seleccionaron por apartados o grupos, estos grupos que hoy sesionaron a través de las cinco comisiones de Hacienda Municipal son solo municipios que no están solicitando endeudarse.



“De los cuales resalta muchísimo que el municipio de Escobedo y Santa Catarina, que son metropolitanos, no están pidiendo deuda, entonces no le vimos ningún problema en ya estar adelantando y aprobando los presupuestos a cada uno de estos municipios”, dijo.



Adicionalmente, la diputada Mariela Saldívar dio a conocer que los municipios de Zuazua e Hidalgo presentaron “cifras alegres” al considerar que solicitaron un presupuesto mayoritario al asignado en este 2018. Así, el Ayuntamiento de Hidalgo pidió el 25 por ciento más de presupuesto y el municipio de Zuazua un 53 por ciento más, ambos sin justificar para qué sería utilizado el excedente.



De igual forma, puntualizó que el municipio de Ciénega de Flores no presentó ningún proyecto de presupuesto y al vencer el plazo el Congreso les aprobará los mismos recursos que solicitaron en este 2018.



También, la diputada Myrna Grimaldo informó que, de los 30 municipios que están pidiendo endeudamiento, 26 aparentemente no cumplen los requisitos de la Ley de Disciplina Financiera para aprobárselos.



En tanto, Juárez, Apodaca y García, detalló Grimaldo, están pidiendo deuda de más y están pidiéndoles información para que comprueben el motivo de la adquisición de los recursos. Mientras tanto, el municipio de Guadalupe pidió deuda al límite, pero les falta presentar documentación para que ésta pueda ser aprobada.





