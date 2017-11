Aprueba IETAM 31.1 mdp para precampañas

Ciudad Victoria

El Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas (IETAM) aprobó los topes de gasto de precampaña para la elección de Ayuntamientos, en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 que para los 43 municipios suman en global 31. 1 millones de pesos

Así lo dio a conocer, Jesús Hernández, presidente Consejero del IETAM donde el recurso más bajo es para San Nicolás con 14 mil 148 pesos con 48 centavos y el mayor recurso es para Reynosa con 5 millones 921 mil 216 pesos con 21 centavos.

TE RECOMENDAMOS: Tamaulipeco tras Presidencia tiene solo una firma de apoyo

Se determina en base a una fórmula y duran 30 días, del 11 de febrero al 13 de marzo, y es combinación de recursos públicos y privados. Cabe destacar que internet no está regulado aún por lo que no se podrá fiscalizar, no así radio, televisión y medios impresos.

Por último, dijo que corresponderá al Instituto Nacional Electoral revisar la aplicación de los gastos, para evitar que los candidatos rebasen los topes.

ELGH