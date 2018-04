No renunciaré al PRD, apoyo a Meade es personal: Aureoles

Ciudad de México

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, aseguró que dar su apoyo en la contienda presidencial al candidato del PRI, José Antonio Meade, es una postura personal, pero no renunciará a su militancia al PRD.

El perredista afirmó que la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano no resultó como esperaba y considera que el abanderado priista es la mejor opción en este proceso electoral.

"Es sólo mi postura personal, mi opinión, no estoy renunciando a mi militancia, no estoy pidiendo que se disuelva el Frente, sino expreso lo que quiero", dijo, "soy militante fundador del PRD y ahí seguiré".

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, Aureoles informó que desde un inició fijó su postura sobre la coalición Por México al Frente y que la misma no se desarrolló como él esperaba.

"Yo fijé mi postura al respecto, eso acabó en otra cosa, no en lo que pensamos muchas y muchos de la iniciativa de construir un gran frente ciudadano que nos permitiera hacer las transformaciones que el país necesita", detalló.

.@JoseAMeadeK es la mejor opción por su probada experiencia, por ser un hombre sencillo, humilde y por ser el mejor preparado profesionalmente. — Silvano Aureoles (@Silvano_A) April 23, 2018



Sobre el proceso de expulsión que inició el PRD y al que deberá enfrentarse, Aureoles dijo que es un militante fundador del partido y que no ha cometido ningún delito.

"Me voy a defender porque no he cometido ningún delito, ninguna falta y toda mi vida siempre he defendido el derecho a la libertad de expresión y, en este momento que el perfil adecuado, el mejor perfil de los candidatos en la contienda, es José Antonio Meade", reafirmó.









