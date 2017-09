AMLO apoya propuesta del PRI para donar dinero

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador, informó que Morena creará un fideicomiso que administrará fondos de apoyo a damnificados del terremoto de 8.2, del 7 de septiembre, y el de 7.1 de este martes, compuesto por periodistas e intelectuales honestos, pese a las críticas que ha tenido por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

"Lo más importante hoy es rescatar vidas, pero hay que apoyar a los damnificados por ello, ya hablé con Elena Poniatowska, Ana Laura Esquivel, Bertha Maldonado, Jesusa Rodríguez, Pedro Miguel, Paco Ignacio Taibo y Julio Scherer Ibarra, para que sean ellos quienes nos ayuden a administrar los fondos", dijo

En mensaje en sus redes sociales, el tabasqueño recordó que el pasado jueves propuso que el 20 por ciento del gasto de campaña de Morena se destinará a apoyar a damnificados de Oaxaca y Chiapas del terremoto del 7 de septiembre.

"Pero los del INE protestaron, que eso no era posible porque el dinero que se entregan los partidos no se puede destinar a otra cosa que no sea para lo que es, yo difiero de ese criterio, pues ante una emergencia nacional, todo lo demás, la lucha, la contienda electoral, pasa a segundo plano".

Explicó que "ahora lo más importante es salvar vidas y ayudar a los que están en desgracia. Quisiéramos hacerlo siempre porque desgraciadamente hay millones de damnificados por la pobreza en este país".

Subrayó que "ahora tengo entendido que el PRI ha propuesto que el INE acepte que se done dinero de los partidos para los damnificados, yo respaldo esa propuesta, ahorita no estamos para ver quién la hizo primero, aquí lo que importa es que debemos atender a quien lo necesita".

Por ello, afirmó, antes de que lo pueda decidir el INE, Morena tomó la decisión de destinar "cuando menos ese 20 por ciento, que puede ser más", por lo que López Obrador ya habló con los dirigentes de Morena en el Senado, la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa para que sea mediante dicho fideicomiso como se destinen los recursos a damnificados "en Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Puebla, Morelos y otras entidades".

Expuso que "México está unido" y se respira "un sentimiento de solidaridad muy auténtico en todo el país", además de que Morena ha estado ayudando desde el primer movimiento telúrico, sin usar ningún distintivo del instituto político "porque éste no es un asunto partidista electoral político, sino humanitario", concluyó.

MMR