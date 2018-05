Diputados dividen opiniones sobre apodos de candidatos

Monterrey

Mientras que la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado se mostró en contra de que se hayan registrado apodos ante la Comisión Estatal Electoral (CEE) por parte de 195 candidatos a distintos cargos, el grupo legislativo del Movimiento Ciudadano se pronunció a favor.

A nombre de la bancada panista, el vicecoordinador Daniel Carrillo Martínez comentó que se pierde seriedad, y que quienes utilizan apodos tratan de imponer diversión y buscan posicionar una marca a base de puntadas y tonterías.

TE RECOMENDAMOS: CEE aprueba 194 apodos en boletas electorales

"Hemos visto como algunos candidatos tratan de imponer la diversión y la falta de seriedad tratando de acaparar reflectores diciendo puntadas, proponiendo cosas, la verdad sin sentido, denigran a una sociedad porque evidentemente los gobernantes en cierta medida son el reflejo de la sociedad y esto es denigrante para una sociedad que pretende aspirar a un primer mundo.

TE RECOMENDAMOS: #Verificado2018: En NL podrán votar por ‘Paty Tamales’, ‘Pomelo’ y ‘PP Jochos’

"Pareciera que todo el mundo quiere posicionar una marca a través puras tonterías y de puntadas que por llamar la atención y que se pudieran viralizar en redes, pues denigra y denosta una sociedad mexicana y obviamente aquí la local igual", indicó Carrillo Martínez.

MILENIO Monterrey publicó que la CEE aprobó la publicación de 194 apodos a igual número de candidatos a diputados locales y alcaldes en las boletas electorales.

Los consejeros de la CEE argumentaron que con ello cumplen la normativa de la Ley Estatal Electoral.

De los 194 apodos, se informó que 81 son para diputaciones locales y 113 para alcaldías, mientras que quedaron fuera de la boleta dos apodos de candidatos del PRD por haberlos registrado de manera extemporánea, y pidieron a tres candidatos independientes modificar los mismos al no aparecer su nombre.

Por su parte, el coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano, Samuel García, declaró que eso no le resta seriedad al proceso, y que si el candidato es conocido por un apodo, es preferible que lo lleve a la boleta, para que no le afecte:

"Yo no creo que le reste seriedad, es un tema de conocimiento, realmente hay una premisa electoral que es que para que te tachen, te tienen que conocer, entonces si toda la vida fuiste Mike, y te ponen Miguel y prefieres salir como Mike, yo no le veo ningún impedimento, ojalá no entorpezca el proceso", declaró.