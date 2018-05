Aplaude PAN sanción a pedreras; exigen clausuras

Monterrey

Tras reconocer al Gobierno del Estado por anunciar que sancionará a los representantes de 22 pedreras por no presentar el estudio del primer trimestre del año de emisión de contaminantes conforme a la Norma Ambiental Estatal, la bancada del PAN pidió que la autoridad vaya más allá y proceda con clausuras.

TE RECOMENDAMOS: Sancionarán a 22 pedreras por no entregar los reportes

El vicecoordinador del grupo legislativo del PAN, Daniel Carrillo, comentó que se dio el primer paso y los legisladores lo respaldan, ya que se trata de un avance respecto a antes de que se modificara la Ley de Medio Ambiente, que se reformó en la presente legislatura.

“Lo aplaudimos completamente, creo que el cambio en la Secretaría de Desarrollo Sustentable trae una buena perspectiva, lo aplaudimos, lo respaldamos y esperemos que vaya más allá no nada más de las sanciones, sino también un acuerdo para aquellas que reincidan y que no tengan las condiciones que se queden clausuradas totalmente.

“Hoy si este primer paso se da lo respaldamos, pero solicitaríamos que fueran más allá”, declaró el legislador.

MILENIO Monterrey publicó que mediante un comunicado se informó que la Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable sancionará a 22 empresas dedicadas a la extracción de caliza, de las 34 registradas ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable, por no presentar el estudio conforme a la Norma Ambiental Estatal correspondiente al primer tercio del año.

“Evidentemente ya es un avance respecto a lo que teníamos antes, pero hoy lo que pedimos es que suceda y que posteriormente sean insistentes en que se cumplan las condiciones, y si no que se cierren.

“Esto le va a traer un beneficio gigante a la población, creo que hoy la población está esperando que estas actuaciones del Gobierno del Estado sean reales”, explicó.

ONG piden que sanciones no sean simulación

El colectivo Únete Pueblo pidió este jueves que las sanciones anunciadas por el Gobierno del Estado contra 22 pedreras que incumplieron con las normas ambientales no sean simulación ni anuncios mediáticos.

Rocío Montalvo, vocera de la agrupación, vio positivo el anuncio porque demuestra mayor apertura por parte del gobierno, sin embargo, pidió a las autoridades no actuar de manera reactiva a los señalamientos sino con un trabajo constante de prevención y regulación de las empresas contaminantes.

"No necesariamente tienen que estar esperando a que una asociación, un colectivo o los mismos vecinos ciudadanos afectados por la explotación de piedra caliza denuncien.

"Creemos que este debe ser un programa permanente. Creemos que la industria extractora de caliza no es la única industria que le compete regular al Estado. No estamos quedando cortos. Inició con el proceso de las pedreras y se ve que no lo han logrado cumplir al 100 por ciento. No vemos acciones concretas de prevención", dijo.

Por otra parte, aseguró que son más de 34 pedreras ya que los reportes emitidos por la propia Sedesu indican que hay 48 empresas extractoras de caliza.

La asociación civil pidió hacer pública la información sobre el padrón de las pedreras que operan en el estado y el estatus en el que se encuentran.

Advirtió también que aquellas pedreras clausuradas deben de cumplir con un plan de abandono en el que restauren el terreno en el que estuvieron operando, con el fin de disminuir el impacto que generaron al ecosistema.