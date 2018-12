Anuncian visitas sorpresa para vigilar operación de hospitales

Claudia Hidalgo

Diputados locales anunciaron que van a hacer visitas sorpresa a los hospitales y centros de salud de la entidad para verificar las condiciones en que operan, evitar que haya “aviadores”, verificar el abastecimiento de medicamentos, así como las condiciones de la infraestructura y la capacidad.



Berenice Medrano Rosas, presidenta de la comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social, dijo que estos recorridos los harán sin autoridades del sector salud para mostrar la realidad de los espacios y no fotos posadas que nadie cree porque las carencias son evidentes.





Añadió que invitará a representantes de medios de comunicación para que documenten la realidad de diversos espacios de salud, donde la gente está en el suelo con suero porque no hay camas suficientes, las esperas son muy prolongadas, entre otros problemas que repercuten en la salud de los habitantes.



La diputada enfatizó que serán visitas netamente sorpresa e iniciarán el siguiente año porque ahora sigue la revisión del paquete fiscal, donde van a concentrar gran parte de su tiempo para hacer una minuciosa revisión e incrustar ahí el tema de salud.

Van a tomar como referencia los municipios que conforman los distritos de los integrantes de la comisión, aunque todo es importante pues no hay municipios donde todo opere de manera correcta en medicamentos, infraestructura, atención, entre otros aspectos.





“Serán visitas permanentes, ver desde el personal si asisten todos los que están en la nómina, si hay empleados fantasmas, las fichas que se otorgan, cuanta población hay en cada municipio”.





Todo esto con el fin de tener un diagnostico específico e incidir en los cambios, generando programas específicos, normas, aumentando recurso y llamado a comparecer al secretario del ramo para que atienda las necesidades.



Reconoció que tienen muy presente que se debe fortalecer al sector en el siguiente presupuesto, pero también obtener compromisos, lograr una inversión efectiva, en renglones prioritarios, donde se garantice un correcto uso de os recursos públicos y no se vuelvan a presentar fraudes.



Aunque aclaró que seguirán investigando y no permitirán que los desvíos queden impunes porque "la gente no tiene la culpa de la falta de ética de algunos funcionarios para dañar el servicio más sensible en cualquier entidad".

KVS