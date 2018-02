Anuncia Cristina Díaz ir por alcaldía de Guadalupe

Monterrey

Luego de que Francisco Cienfuegos diera a conocer que no irá por la reelección, Cristina Díaz, senadora con licencia, anunció oficialmente su registro para contender por la alcaldía de Guadalupe.

En entrevista para MILENIO Monterrey, Díaz resaltó que será este lunes cuando esté acudiendo al PRI Estatal para llevar la documentación necesaria y regresar a pelear por la alcaldía de la cual ya presidió.

Explicó que será una precandidata cercana a la militancia y la ciudadanía, y tomará en cuenta los proyectos que fueron del agrado de los guadalupenses y los que no, serán rechazados completamente.

En este sentido, se le cuestionó por las polémicas fotomultas, de las cuáles no dio un posicionamiento claro sobre si les dará continuidad o de plano cancelará el proyecto.

“Estoy en decisiones ante una oportunidad que me está planteando el PRI de ir a contender por la presidencia de Guadalupe, es un honor y me llena de alegría, más allá también de eso, sé que esto implica una gran responsabilidad, estoy viendo la posibilidad de una propuesta que permita dar soluciones a la gente, reconozco que hay cosas que funcionan muy bien y eso lo podemos mejorar y seguir avanzando, y sin duda cambiar lo que no está dando resultados”, dijo.

¿Y qué pasará con las fotomultas? Se le cuestionó.

“Primero, bueno, por eso yo comentaba que más allá del pre registro, estoy viendo la posibilidad de una propuesta incluyente por haber atendido las demandas de los ciudadanos que permita llevar las propuestas y soluciones a la gente, te reitero, mejorar lo que se hizo bien y cambiar lo que no esté dando resultados a la comunidad”, contestó.

Respecto a la administración que ha desempeñado Cienfuegos, Cristina Díaz expresó que lo ha hecho muy bien por la calidad que ha brindado a los ciudadanos en el tema de los servicios públicos.

“Habla de una decisión importante y que lo compromete a seguir trabajando políticamente, y ha hecho cosas positivas en la administración, el alumbrado público por citar un ejemplo, hoy están mejor iluminadas las calles de Guadalupe y eso da mejor seguridad a los transeúntes”, subrayó.

Además concluyó que nunca se ha desprendido del municipio pese a los cargos que ha tenido en los últimos años como lo es la diputación federal y la senaduría.

“Entonces, en Guadalupe siempre he estado y siempre estaré, Guadalupe es mi gente, es mi corazón, es mi vida y es mi pasión”, apuntó.

Clara Luz buscará reelección en Escobedo

En este mismo orden de ideas, la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, anunció que buscará la reelección por dicho ayuntamiento.

Comunicación Social del municipio dio a conocer que será este lunes también cuando la edil acuda al Comité Estatal del PRI para interponer su pre registro.