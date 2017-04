Tarín interpone recurso para tomar protesta como diputado

Chihuahua

Antonio Tarín García, ex director de adquisiciones del gobierno de Chihuahua, interpuso una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la Cámara de Diputados por impedir su toma de protesta como diputado federal.

El ex funcionario acusado de cometer peculado durante el mandato del ex gobernador César Duarte aseguró "no tener miedo a enfrentar ningún proceso jurídico porque soy inocente".

Al tiempo que promovió el juicio para la protección de sus derechos políticos, demandó al fiscal general de Chihuahua, César Peniche Espejel, quien acudió a San Lázaro para arrestar a Tarín García, quien permaneció en el lugar e incluso durmió ahí hasta que se le otorgó un amparo federal.

En el expediente SUP-JDC-201-2017 Tarín impugna la negativa de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de tomarle como legislador. La demanda se presentó ante la Sala Superior para evitar dilaciones en la sustanciación y resolución del juicio.

Tarín García es suplente del diputado priista Carlos Hermosillo, quien falleció el 20 de marzo de este año en un accidente automovilístico mientras viajaba por la carretera Parral-Chihuahua, por lo que Tarín podía ocupar el escaño vacante.

Siete días después de la muerte de Hermosillo se emitió una orden de aprehensión en contra de Tarín, acusado de crear empresas fantasma y desfalcar al estado de Chihuahua por medio de ellas.

El fiscal general del estado, Agustín Peniche, explicó que se giró la orden de aprehensión porque se encontró que el funcionario otorgaba contratos a proveedores inexistentes, además de que se detectaron precios más elevados a los del mercado en dichas transacciones.

Mientras se resguardaba en San Lázaro, los diputados del PRI dijeron que Tarín estaba en su derecho de tomar protesta, lo que incluso era parte del orden del día de acuerdo con la Gaceta Parlamentaria. Las fracciones del PRD, el PAN y Morena se opusieron a ello.













