App es una maravilla, dice independiente que juntó firmas requeridas por INE

La app del INE “funciona muy bien” y con la tecnología adecuada es “una maravilla”, afirmó Ángel Barroso Correa, el primer independiente en conseguir las firmas necesarias para obtener su registro como candidato a una diputación federal.

“Al final, la aplicación funciona muy bien y si tienes los celulares adecuados funciona de maravilla”, aseguró el diputado local en Nuevo León en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, aunque otros independientes han acusado de fallas continuas que dificultan el proceso de recolección de firmas.

Explicó que los problemas en la aplicación son geográficos, ya que no todos los municipios tienen acceso a internet, además de que no todos los celulares logran procesar la app porque es muy pesada.

Sin embargo, dijo que en la zona metropolitana de Monterrey no tuvo ninguno de esos problemas, pero “en otros estados si no hay conectividad a internet, si no tienen la oportunidad de tener un celular de gama alta, de gama Premium, sí van a tener una dificultad”.

A un mes de haber iniciado el proceso para recabar las firmas, Barroso logró juntar ayer más de los 5 mil 974 apoyos necesarios para aparecer en la boleta, los cuales tendrán que ser validados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista con Azucena Uresti para MILENIO, Barroso dijo que logró conseguir las firmas gracias al manejo de las redes sociales, que le permitieron tener un contacto mucho mayor con sus auxiliares.

“Apelando y buscando una gran cantidad de voluntarios que pudiera tener poca cantidad de firmas, mucha gente se me acercó por Facebook, por Twitter, por Instagram en ese momento yo los hacía auxiliares y me daban la firma”, aseguró.

Agregó que el salir del PAN le permitió tener mayor contacto con la ciudadanía, lo cual, dijo, se muestra con las firmas recolectadas.





