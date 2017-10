AMLO acusa a Corral de no dar el ancho en Chihuahua

Chihuahua

El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el clima de inseguridad en Chihuahua, donde, dijo, el gobernador Javier Corral “no ha dado el ancho".

“Continúan homicidios y masacres en la entidad y Javier Corral, actual gobernador panista no ha dado el ancho. Se ha dedicado a la simulación, a la publicidad, no ha servido: la inseguridad y la violencia en el estado, como en todo México, se ha desatado, porque desde hace muchos años no se atienden las causas”, precisó.

Durante su gira que realizó por el municipio de Madera, el tabasqueño urgió a las autoridades para que atiendan las causas de esta situación, apoyar la actividad productiva, fijar precios de garantía y atender a los jóvenes.

Añadió que es necesaria la coordinación en todo lo relacionado con la seguridad pública, porque actualmente cada quién hace lo que considera.

López Obrador sostuvo que no es escondiéndose como se resuelven las cosas. “No traigo guardaespaldas, porque el que lucha por la justicia no tiene nada que temer”, aclaró.

Se pronunció por convocar a un acuerdo de paz para pacificar las regiones afectadas por el narcotráfico, para ello, dijo que planteará un debate público nacional para definir mecanismos que permitan terminar con la guerra contra el narcotráfico.

Para ello, aceptó la necesidad de garantizar la presencia policiaca para perseguir a narcotraficantes y criminales mediante el modelo de Colombia, llamando al diálogo y la reconciliación a través de una convocatoria pública y nacional para definir bajo qué condiciones se buscará la paz.

“No solamente con más policías y militares, sino con la participación de todos los niveles de gobierno, sectores de la sociedad y víctimas del crimen, para avanzar hacia un nuevo pacto social que permita pacificar las zonas afectadas”, dijo.