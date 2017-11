Alberto Anaya agradece a AMLO solidaridad hacia PT

Ciudad de México

Alberto Anaya, líder nacional del Partido del Trabajo, agradeció "el respeto y solidaridad" de Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, luego de los "actos de persecución a los que han sido sometidos los dirigentes del PT".

En las redes sociales, publicó un audio grabado en Calvillo Aguascalientes, donde el líder de Morena muestra su apoyo a Héctor Quiroz García, dirigente del PT en esa entidad, quien fue acusado por presuntamente lavar dinero por 100 millones de pesos, calificado por Anaya como "otra víctima de la persecución política del gobierno federal".

#EnAudio || @lopezobrador_ muestra su apoyo a Héctor Quiroz García, otra víctima de la persecución política del gobierno federal. pic.twitter.com/EvDCDbc221 — PT México (@PTMexicoNal) 7 de noviembre de 2017

En el audio se escucha que López Obrador cuestionó: "¿Cómo no se dieron cuenta antes?, ¿cómo es ahora después que apoyan a Morena empieza la persecución?". Y aclaró que Morena apoya al PT:

Pidió a Enrique Peña Nieto a que deje de actuar con venganza y que no use la Presidencia para cometer "actos autoritarios": " No aceptamos las represalias políticas. Nosotros hemos luchado ya muchos años en contra del régimen", dijo.

El pasado 23 de octubre, Héctor Quiroz fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR), acusado de posible lavado de dinero y fue trasladado al Reclusorio Norte, el cual abandonó al día siguiente tras pagar una fianza de 600 mil pesos y poder llevar su proceso en libertad.

Desde esa fecha, Alberto Anaya ha sostenido que el PT y sus dirigentes son perseguidos por el gobierno federal, tras manifestar su respaldo a López Obrados y Morena, sin embargo, ha declarado continuarán con el apoyo: "¡no claudicaremos!, la alianza de las verdaderas izquierdas sigue", finalizó.