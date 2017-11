AMLO pide que candidatos participen en tres debates

Ciudad de México

El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo estar de acuerdo en que sean tres los debates "o los que sean" entre los candidatos a la Presidencia de la República en 2018, "pero que asistan todos a los encuentros y no sólo los punteros en los dos últimos como lo plantea el INE".

El líder de Morena cuestionó las condiciones y tiempos del Instituto Nacional Electoral (INE) para los debates entre candidatos a la Presidencia y no de otros asuntos como la compra de votos:

"¿Quién les dio la orden a los del INE que sólo asistan los candidatos punteros a los últimos dos debates presidenciables?, ¿quién les indicó hacer eso?, ¿de parte de quién?, ¿desde ahora por qué tanta preocupación en los debates?".

"Por ejemplo, ¿qué van a hacer los del INE para que no haya compra del voto? Porque hablan de la organización de los debates y no de una campaña de compra del voto; están más ocupados en la organización de estos (los debates) y no se pronuncia para que se elija al fiscal electoral", expuso.

Luego de un encuentro con sus simpatizantes en Tequisquiapan, Querétaro, el presidente del CEN de Morena, aseguró que ve al INE "muy nervioso", por lo que pidió que se serenen.

Dijo que las autoridades electorales reciben órdenes de "la mafia del poder": "los consejeros que reciben órdenes de la mafia del poder, como los del Tribunal Electoral (del Poder Judicial de la Federación) lo saben, pero son achichincles de la mafia, los tengo bien fildeados, creen que no me doy cuenta, pero estoy al tanto de todo lo que sucede".

El ex candidato presidencial arremetió contra los aspirantes a una candidatura independiente, pues dijo que "apoya la mafia del poder" y que denunciarán cualquier irregularidad que haya en los apoyos recolectados, aunque dijo que les dará el beneficio de la duda.

"Si hacen trampa y falsifican firmas donde no hay señal para que lo hagan con la app del INE, se denunciará porque la gente ya está muy despierta, ahora se denuncia todo, por lo que es una bendición que existan las redes sociales", advirtió.

"Vamos a darles el beneficio de la duda, a pensar que todos tenemos derecho a participar y que los independientes pueden reunir todas las firmas y darles todas las facilidades y se cumpla con lo que establece la Constitución que todos los mexicanos puedan participar y ejercer sus libertades políticas".

López Obrador también opinó sobre los nombres que se perfilan para ser el candidato del PRI: "son iguales de corruptos los del PRIAN, están al servicio de "la mafia del poder y les vamos a ganar".

"Enrique Peña, por la influencia de Luis Videgaray, decidió a favor de José Antonio Meade, y Chong, aunque está arriba en las encuestas, ya lo quieren cepillar, como se dice en el béisbol".

Prevé Meade sea el candidato del PRI y el presidente se quien lo anuncie o también el líder nacional del partido, Enrique Ochoa Reza, incluso mencionó al ex presidente Vicente Fox.

Finalmente recomendó al titular de Gobernación " hacer lo que hizo la señora Margarita Zavala" o unirse al Frente Ciudadano por México "porque tiene muy buena amistad con uno de los partidos recientemente creados".





EB