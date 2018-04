Andrés Manuel, los memes de la estrella de rock

Ciudad de México

Ya lo había dicho Miguel Mateos, ¿Nenenene qué vas hacer cuando seas grande? ¿Estrella de rock and roll? ¿Presidente de la nación?

En redes sociales circulan imágenes de Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia, en las portadas de emblemáticos discos de la música popular.

¿Se imaginan a Andrés Manuel junto a Thurston Moore de Sonic Youth con camisas de franela en un directo de MTV?

¿O qué tal junto a Saúl Hernández cantando "Antes de que nos olviden, haremos historia" (aunque esta canción sea de Caifanes Volumen II)?

Aunque para muchos sin duda sería una combinación de lo más extravagante ver juntos en el escenario al camaleónico David Bowie y a El Peje, gracias al ingenio en redes sociales podemos ver al tabasqueño igual en la tapa de un disco de Elvis Costello, Joy Division, Soda Stereo o en el anárquico Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, ¡Cállate chachalaca!

Si Andrés Manuel fuera una estrella de rock, ¿cuál sería?

Sonic Youth, Goo, 1990









Caifanes, El Silencio, 1992









David Bowie, Aladdin Sane, 1973









AC/DC, Who Made Who, 1986









Joy Division, Unknown Pleasures, 1979









The Clash, London Calling, 1979









Soda Stereo, Doble Vida, 1988









U2, The Joshua Tree, 1987









Elvis Costello, My Aim Is True, 1977









Sex Pistols, Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, 1977







Encore

Apenas en marzo pasado, la banda inglesa Depeche Mode tuvo una presentación en Ciudad de México como parte de su gira Global Spirit Tour, y uno de los memes que rompieron el internet fue uno dedicado a López Obrador, DePeje Mode.









