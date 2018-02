AMLO, estancado y Meade, desplomado: Ricardo Anaya

Nezahualcóyotl

El precandidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, afirmó que la campaña de Andrés Manuel López Obrador se encuentra estancada y en el caso de José Antonio Meade, del PRI, este está desplomado en las preferencias electorales.

"No tengo ninguna duda de que el 1 de julio de 2018 vamos a ganar", expuso.

Ricardo Anaya, estuvo acompañado de Juan Zepeda Hernández, ex candidato perredista al Gobierno del Estado de México; y del dirigente del PRD, el territorio Mexiquense, Omar Ortega. Juntos realizaron un recorrido con motociclistas por varias calles en Ciudad Nezahualcóyotl.

En conferencia realizada en el monumento A Nezahualcóyotl, ubicada en la Glorieta del Coyote, de la avenida Pantitlán y Adolfo López Mateos, en relación a las posturas de sus contendientes a la presidencia, respecto al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dijo que: "uno dice que lo va a cancelar lo que es un absoluto disparate, aunque es una obra indispensable para la Ciudad, el otro que lo va a continuar.

TE RECOMENDAMOS: Vía Radical presenta a sus candidatos por Zinacantepec



Mi posición es continuarlo, revisando a detalle las cuentas del proyecto aeroportuario, revisando con detalle todas las licitaciones que se han realizado, de tal manera que se garantice, no sólo la ejecución de la obra, sino que ocurra sin corrupción y con absoluta transparencia".

López Obrador, ha señalado que había la posibilidad de cancelar el proyecto si gana las elecciones; en tanto que el PRI dice que Meade, lo continuaría de triunfar.

En relación al gabinete anunciado por Andrés Manuel López Obrador en caso de que gane las elecciones, Anaya, dijo en torno a Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México: "no me merecen ninguna opinión, creo que no hay ninguna sorpresa al respecto".

Al evento de Ricardo Anaya, acudieron militantes de los tres partidos de la coalición: PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Por su lado Juan Zepeda, destacó que, "la visita de Ricardo, ya estaba comprometida y que la precampaña se encuentra dentro de los marcos legales".

KVS