Adín Castillo

Si los recursos que se reciben no van acordes con lo que aporta Nuevo León, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón aseguró que analizaría salir del pacto fiscal que se tiene con la Federación.

Resaltando que Nuevo León aporta casi el 10 por ciento del Producto Interno Bruto del país, el mandatario estatal dijo que si la Federación no regresa a la entidad lo justo para garantizar su desarrollo, consideraría analizar salir de dicho pacto federal.

"Nuevo León le aporta a la Federación casi el 10 por ciento del PIB, esa proporción esperamos el regreso, sea quien sea quien invierta, si la Federación le regresa a Nuevo León la parte más justa del regreso, y si no estaremos pensando en convocar a salirnos del pacto federal, es una facultad que tengo como gobernador", dijo.

Rodríguez Calderón abordó el tema de las aportaciones fiscales luego de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, girara instrucciones a quienes serían sus 32 delegados estatales, donde Judith Díaz sería la designada para Nuevo León, para que los recursos federales sean entregados sin intermediarios, es decir, sin que pasen por el gobernador.

Te recomendamos: Estado buscará impugnar auto de no vinculación de Medina

Ante esta situación, el gobernador indicó que esperará el Gobierno federal tome el poder y se aclare cuáles serán las formas, aunque aseguró que no está de acuerdo con algunas cosas que ha mencionado el presidente electo.



"Yo creo que debemos llevar una buena relación con la Federación, no me parecen a mí algunas cosas, se las diré a Andrés Manuel en la próxima reunión de la Conago, para no estar buscando intermedios, no buscaré intermedios", comentó.

El gobernador señaló que los recursos de la Federación son mayoritariamente generados por los estados y municipios, razón por la que tienen que ser distribuidos entre los mismos.

"Creo que si la parte del siguiente gobierno quiere avanzar en el país, tiene que tomar en cuenta a todos, no es solamente su decisión, es como si yo dijera 'vamos a independizar a Nuevo León', y que ya no le pagamos impuestos a la Federación, de qué va a vivir la Federación y qué va a hacer", destacó.

Por último, dijo que no pretende generar polémica sobre esta situación pues todavía no hay nada concreto, pero insistió en que salir del pacto fiscal es una facultad que tienen los gobernadores como responsables de una entidad federativa.

"Buscaremos los esquemas legales para que Nuevo León avance de mejor manera y que los impuestos que generamos los nuevoleoneses, puedan generar una condición de tranquilidad para la sociedad y de mayor bienestar en Nuevo León", indicó.



PZVB

​