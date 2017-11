Analizan renovación de plataforma Compranet

Ciudad de México

En enero, el Grupo de Trabajo Plural en Compras Públicas, que encabeza la Secretaría de la Función Pública, dará a conocer el plan de trabajo para la renovación de la plataforma Compranet, para lo cual se trabaja en colaboración con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.

Así lo anunció el subsecretario de la Función Pública de la SFP, Eber Betanzos, quien informó que ya concluyeron las mesas de trabajo entre organizaciones de la sociedad civil especializadas en rendición de cuentas y compras públicas y las instituciones públicas involucradas en el tema.

"Terminó la etapa de análisis, lo que estamos ofreciéndole ahora a la sociedad es la ruta de trabajo", dijo.

Durante todo 2017, estas mesas de trabajo analizaron las deficiencias de la plataforma y elaboraron un diagnóstico que será presentado este mes y con base en el cual se elaborará un plan de trabajo que se ejecutará durante el próximo año.

"Un Compranet que no solamente sea moderno, no solamente sea transparente, eficaz y eficiente, sino que además responda a las necesidades constantes de contar con una herramienta que sea siempre actual, con eso les quiero decir que lo que deseamos es que Compranet que se estableció en 1996 no quede nunca obsoleto", dijo el subsecretario.

Para ello, el grupo ha propuesto una serie de buenas prácticas que contemple todo el ciclo de la contratación pública, desde la planeación hasta la revisión del gasto.

"En enero próximo, junto con la OCDE, se presentarán toda esa serie de recomendaciones y sobre todo, el plan de trabajo, con metas a corto, mediano y largo plazo, para lograr este objetivo", dijo.

"Lo que estamos presentando ahora es el resultado de este diagnóstico, lo que establecemos ahora es nuestro plan de trabajo", aseguró.