Analiza la Corte destituir a delegado en Cuauhtémoc

México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará hoy la posibilidad de destituir a Ricardo Monreal de su cargo como jefe delegacional en Cuauhtémoc, por incumplir un laudo laboral que lo obliga a indemnizar a una trabajadora despedida en octubre de 2003.

En conferencia de prensa, dijo que el caso es de una ex empleada, María Aurelia Morales, despedida de manera injustificada durante la administración perredista de Virginia Jaramillo y a la cual se le adeudan salarios pendientes por 2 millones 400 mil pesos.

No obstante, señaló, esta demanda laboral no ha podido ser atendida porque este año a la demarcación solo se le asignaron 15 millones de pesos para liquidaciones y salarios caídos, “recursos que ya fueron agotados, pagamos 10 laudos laborales con esto”, argumentó el político de Morena.

Mientras el gobierno central, dijo, no autorice la creación de la plaza, no hay manera de restituir a la quejosa en su puesto, y solicitó a la Asamblea Legislativa otorgar recursos suficientes a las demarcaciones para cumplir con la sentencias emitidas. “Vendrán 10 delegados y tendrán que ser sustituidos, porque no hay dinero para pagar ni para crear plazas.

“La resolución emitida en 2009 señala que se reinstale a la trabajadora que fue despedida, pero la delegación no tiene facultades para contratar ni para crear plazas. Cuando recibo el requerimiento en 2016, solicito al gobierno central la plaza. Tenemos muchos oficios donde solicitamos a la Subsecretaría de Administración y Capital Humano crear, autorizar la plaza, porque los delegados no tenemos ni siquiera esa capacidad”, manifestó.

Resaltó que la demarcación debe 35 millones de pesos en siete laudos, y advirtió que existen 25 situaciones similares a la que discutirá la Corte, las cuales tienen que ver con administraciones pasadas.

“Tengo todos los oficios que hemos enviado a la subsecretaría y a los ministros para demostrar que no estoy en desacato. En todo caso pido la destitución de quienes sí lo están, no yo. No estamos en desacato, hemos hecho lo pertinente”, explicó.

Subrayó que la Corte tiene un punto de acuerdo y que no puede de ninguna manera actuar de mala fe ni con desconocimiento jurídico o facciosamente, porque se trata del máximo tribunal de justicia.

Definió como una “extraña casualidad” la discusión de este tema después de la reunión que tuvo con Andrés Manuel López Obrador el pasado fin de semana, y señaló que en todo caso a quien se debe destituir es al titular de la Secretaría de Finanzas.

“Es una casualidad media extraña, no soy ingenuo políticamente y tengo que pagar las consecuencias, pero no me voy a dejar, voy a luchar y ahora más cuando se trata de una sanción desproporcionada por no cumplir. Tengo pruebas de que he insistido en que se pague. Si no dan recursos y no se crean plazas, no puedo hacer nada”, concluyó.

El proyecto del ministro José Ramón Cossío pide aplicar el mismo artículo que al ex jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, quien fue destituido.

Lo anterior no ocurrirá si Monreal demuestra con documentos que restituyó en su cargo a la ex trabajadora y cubrió los salarios pendientes, antes de que inicie la sesión en la que se analizará el caso.

El incidente de inejecución de sentencia corresponde al juicio de amparo 2152/2015-I, promovido por María Aurelia Morales contra el jefe delegacional en Cuauhtémoc, que fue resuelto a su favor por el juzgado octavo de distrito en materia de trabajo de Ciudad de México.

NO DEBE HACERSE LA VÍCTIMA

El presidente del PRD en CdMx, Raúl Flores, exigió a Ricardo Monreal no hacerse la víctima y pagar lo correspondiente a laudos federales, “porque veo que en la delegación Cuauhtémoc dinero no falta, es la que más recurso federal obtiene.

“Este señor (Monreal) no va a perder la oportunidad de victimizarse frente a una responsabilidad que tiene que cumplir. Hay que pagar los laudos correspondientes”, explicó en entrevista con MILENIO.

Después de la destitución del perredista Israel Moreno Rivera de la Venustiano Carranza, Flores afirmó que de ninguna manera los actores políticos deben ser retadores con los ministros de la Corte, y han aconsejado a sus jefes delegacionales buscar la forma de solventar los laudos “agotando todas las instancias posibles”.