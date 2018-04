Amplían el plazo para el derecho de réplica

México

El Senado aprobó el dictamen que amplía, de cinco a 15 días hábiles, el plazo que tiene un ciudadano para presentar solicitud de derecho de réplica ante algún medio de comunicación, como lo ordenó la Suprema Corte.

El proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria de la Constitución, en materia de derecho réplica, fue aprobado con 60 votos a favor, 16 en contra y dos abstenciones, y se remitió a la Cámara de Diputados.

Señala que el plazo se tomará en cuenta a partir del día siguiente de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder.

Se indica que esta reforma responde a la sentencia de la Suprema Corte, que determinó inconstitucional el plazo de cinco días establecidos en la ley.

La Corte expuso que la norma no toma en cuenta la existencia de los medios de comunicación que no son de consulta diaria, por lo que se ignora a las personas que no están atentas a todas las publicaciones, lo que hace “ilusorio el derecho de réplica”.

Los senadores precisaron que esta reforma establece un plazo “objetivo” con respecto al tiempo en el cual una persona puede conocer sobre la difusión de información que le perjudica, sin coartar la seguridad jurídica de los medios de comunicación.

Destacaron que el derecho de réplica fue elevado a rango constitucional para proteger la dignidad de una persona frente a intervenciones arbitrarias o ilegales en su vida privada, así como ataques a su honra o reputación.