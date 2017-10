Amparos no libran a Eugenio de seguir preso: Congreso

Ciudad Victoria

"Si no está concluido el proceso de extradición, entonces no aplica el amparo sobre algo que aún no se da, por lo tanto el exgobernador Eugenio Hernández Flores continuará en prisión preventiva", destacó, Carlos García González, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas.

Entrevistado antes del inicio de la sesión de este miércoles, dijo “Efectivamente se traslapan varios procesos en el caso del exgobernador Eugenio Hernández Flores, uno es un amparo que le concedió un juez federal que algunos han dicho que suspende el proceso de extradición", señaló Carlos García.

Cabe destacar que los 60 días del proceso de extradición para que el exmandatario sea requerido, concluyen el próximo 17 de diciembre, mientras que este 27 de octubre tendrá una nueva audiencia sobre el mismo tema.

Mientras este tema sigue su curso, señaló también que después de diversas ausencias, Susana Hernández Flores, justificó sus dos inasistencias, por medio de oficios, como lo marca la normatividad del Congreso.

“Se incorporó y que trabaje en sus comisiones y en las discusiones en el pleno legislativo”, indicó el diputado local.

ELGH