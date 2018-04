Jaime se pronuncia en contra de amnistía a delincuentes

Monterrey

El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, se mostró en contra de otorgar perdón a quienes delinquen y propondrá a todos los candidatos que se unifiquen en temas de seguridad.

Rodríguez Calderón comentó que el tema de la seguridad no debe ser manejado con tintes políticos, para ello, sostuvo que tiene una estrategia pero no la dará a conocer para no alertar a la delincuencia organizada en el país.

"No hay que avisarles, yo siempre les he dicho a ustedes los medios que el tema de la confronta es que la autoridad siempre quiere declarar, yo no lo hice así aquí y los terminamos, yo sé cómo hacerle y lo estamos intentando.

"La seguridad no se debe de politizar porque es la tranquilidad de la gente. No es un tema para ganar simpatías, lo que debemos de hacer es un pacto para que se resuelva el problema y es un planteamiento que yo voy hacerles a los otros candidatos, que el tema de seguridad sea un tema de todos y que no nos estemos echando uno con el otro porque eso también hace (la división en la ciudadanía), ¡uno me va encarcelar, otro me va a perdonar, otro me dice otra cosa, entonces el delincuente está encantado con nosotros porque no se ponen de acuerdo!", dijo.

Hoy vine a desayunar a los Tacos Mague a platicar un rato con la gente, échense la vuelta que están bien sabrosos. pic.twitter.com/qbIonBRdKI — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) April 15, 2018

Aseguró que la presunta propuesta de amnistía a delincuentes de Andrés Manuel López Obrador, es un acto meramente populista.

Jaime dijo que para perdonar esta Dios, pero que eso en la ley no ha funcionado.

"Les voy a proponer eso, que independientemente quien gane, agarre los proyectos y pueda decidir con los mejores, no se debe de perdonar a nadie, creo que si me quieres perdonar debes de ir a la Iglesia, con un cura, con el pastor y que él sea el conducto para que Dios te perdone, pero nosotros no debemos de perdonar en el tema de la ley porque eso no ha funcionado en ninguna parte, eso fue solamente una declaración populista que hace que la gente (se decepcione", respondió.

