AMLO se opone al nuevo PRI porque es del viejo PRI: Zavala

Ciudad de México

La panista Margarita Zavala dijo que Andrés Manuel López Obrador se opone al PRI de hoy porque, en realidad, representa al viejo PRI y llamó a rechazar a quienes dudan de las instituciones en las elecciones presidenciales de 2018.

"Permítanme darles un mensaje hoy primero de julio (...) estamos exactamente a un año de un día histórico para México (...) hay que decirle no a los que mandan al diablo a las instituciones porque no creen en el Estado de Derecho", exhortó la panista en un mitin en Mérida, Yucatán, de su gira Yo con México.

TE RECOMENDAMOS: Soy la única que puede vencer a AMLO: Margarita Zavala



"Hay que decirle no a quien excluye y condena a quien no piensa como él, pero perdona el pasado corrupto nada más porque se les suman, a eso tenemos que decirle que no y dejarlo en el pasado", continuó Zavala e incluso hizo referencia al gobierno de Nicolás Maduro en el contexto de las elecciones presidenciales de 2018. "Un no al que en cuanto llega al poder reprime y persigue, como está pasando hoy en Venezuela y nuestra solidaridad con los venezolanos".

"Yo les aseguro que López Obrador quiere oponerse al PRI actual, pero volviendo al viejo PRI, al de los años 70, con los errores y horrores de aquellas épocas, lo sabemos todos, ese traje le queda muy chico a México", advirtió la panista y aspirante a la candidatura presidencial de su partido.

TE RECOMENDAMOS: Si PAN se define ya, puede ir solo en 2018: Margarita Zavala

Además aseguró que en un año el PAN va a sacar al PRI de Los Pinos, a "uno de los gobierno más corruptos de la historia".

Al principio del mitin, hizo énfasis en el monto de financiamiento que recibe el partido liderado por López Obrador. "Este año recibe Morena, o sea una persona, más de mil millones de pesos. Es cierto que el PAN recibe tantito más y el PRI mucho más. Cuando la democracia sale tan cara habría que preguntarse si hay democracia, porque más ha servido para el empoderamiento de una persona o de un grupo", señaló.

TE RECOMENDAMOS: PAN va 'a la segura'; armará dos plataformas para 2018



En términos generales, Zavala habló de la falta de disciplina fiscal del gobierno y del exagerado gasto en comunicación y publicidad, que bien podría destinarse al gasto social, como al pago de mejores salarios para maestros y enfermeras. También hizo un exhorto a terminar con la corrupción. Al respecto, dijo que el PAN es el que más ha apoyado el Sistema Nacional Anticorrupción y reconoció que ella puede tener "muchos errores", pero jamás un escándalo de corrupción.















SBG