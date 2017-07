AMLO presenta nuevo spot, "si la censura del INE lo permite"

Ciudad de México

Un nuevo promocional de Morena, en el que sólo aparece Andrés Manuel López Obrador, circula en redes sociales, luego de que el Instituto Nacional Electoral discutiera la posibilidad de prohibir que los dirigentes se aprovechen de su cargo para aparecer en las pautas comerciales de sus partidos, sin reconocer públicamente que aspiran a la Presidencia de la República.

"Este es el nuevo mensaje que transmitiremos en radio y televisión, si los del INE y su comité de censura nos lo permiten", publicó López Obrador en su cuenta de Twitter.

Este es el nuevo mensaje que transmitiremos en radio y televisión, si los del INE y su comité de censura nos lo permiten. pic.twitter.com/N6hTP4mvJy — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 1, 2017

Por "comité de censura" López Obrador refiere al Comité de Radio y Televisión, ya que el lunes de esta semana aprobó, con apoyo del PRI y el PVEM, los lineamientos que limitan la aparición de los líderes partidistas en promocionales si es que buscan la candidatura de sus agrupaciones a la Presidencia de la República o a cualquier otro cargo público; en cuyo caso, se contempla que dejen de protagonizar o aparecer en spots a partir de septiembre, cuando inicia el proceso electoral de 2018.

TE RECOMENDAMOS: INE aplaza discusión sobre líderes de partidos en spots

"Los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen 'llenadera', por eso andan asustando que somos populistas o nos comparan con (Nicolás) Maduro o con (Donald) Trump", dice López Obrador en el nuevo comercial de Morena. "Mándalos por un tubo, no tengas miedo, el cambio va a ser ordenado y pacífico, llevamos años luchando y no se ha roto un vidrio", enfatiza.

El guion que recita el líder de Morena no hace referencia a un partido en específico ni nombra a alguno de los aspirantes a la Presidencia de la República, como suele hacerlo en entrevistas y mítines al referirse al PRI, al PAN, al "PRIAN" y al PRD, o bien, a Margarita Zavala, Ricardo Anaya y José Antonio Meade. En el promocional, López Obrador tampoco llama de manera explícita a votar por él.

TE RECOMENDAMOS: AMLO acapara 80% del tiempo oficial asignado a Morena

"Lo único que queremos es acabar con la corrupción, que haya trabajo, que haya seguridad y bienestar para todos", asegura antes de que una voz en off recuerde el nombre del movimiento, Morena, y termine el promocional.

Antier el INE revirtió los lineamientos que el Comité de Radio y Televisión aprobó para regular este asunto. Al respecto, el consejero presidente aseguró que ampliará la restricción, debido a que no sólo busca acotar a los dirigentes partidistas sino a cualquier actor político que se promueva de manera indebida antes de que inicie la contienda electoral.

Este nuevo proyecto, que prohibirá la "propaganda política personalizada", se presentará en 15 días.

















SBG