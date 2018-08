AMLO se reúne con senadores electos de Morena

Jannet López Ponce

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostiene una reunión con los 55 senadores electos de Morena, en un hotel al sur de la Ciudad de México, para revisar el proyecto de austeridad del próximo gobierno.

En dicho encuentro se tratara a cerca del contenido de la Ley de Austeridad Republicana, informaron ayer los senadores electos Armando Guadiana y José Narro Cespedes, quienes comentaron que ya se ha tratado con el tema con otros legisladores de la bancada.

Al inicio de la reunión, Monreal dijo que están ante un posibilidad histórica para hacer un cambio de régimen.

“El pasado 1 de julio las mexicanas y los mexicanos votaron por un cambio de régimen, por un régimen austeros, votaron contra la corrupción, en el senado no debemos perder esta oportunidad histórica”.



Por su parte el presidente electo reiteró que en su administración habrá autonomía e independencia de poderes y hizo el exhorto a los servidores públicos a conducirse con austeridad.

Va a haber un autentico Estado de Derecho, va haber independencia, autonomía en los poderes, equilibrio de poderes, no va a ser el ejecutivo el poder de poderes. (...) Solo agradecerles mucho, decirles que este apoyo sí se ve. Que están actuando de manera consecuente para llevar a la práctica las recomendaciones del mejor presidente que ha habido en la historia de México, Benito Juárez, quien decía que le servidor público tendrá que aprender a vivir en la justa medianía".



Mientras que la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que la cuarta transformación también implica hacer visible a 50 millones de mexicanos que pasaron desapercibidos en otras administraciones.

“La austeridad republicana tiene que ser la norma que sigamos puntualmente porque los 30 millones de votos son un indicativo de que la gente no quiere más prepotencia, no más excesos. El pueblo de México quiere un gobierno que se rija por la sencillez, por la eficacia, por la austeridad y que sea aun gobierno eficiente que dé respuesta a muchos de los reclamos que hasta hoy no han sido bien atendido por los gobiernos anteriores.

"Creo que esta nueva administración será una que marque un antes y un después en nuestra historia. Estoy convencida que nuestro presidente electo llevará a cabo la cuarta transformación, que entre otra cosas significa visibilizar a 560 millones de mexicanos que parecía que tenían un velo que los hacía invisibles ante otra administraciones”



Martí Batres, uno de los senadores electos, también asiste a la reunión.



