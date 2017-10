“De ganar AMLO, Monreal está para titular de Segob”

México

Yeidckol Polevnsky aseguró que Morena ganará la Presidencia y perfiló a Ricardo Monreal como secretario de Gobernación, debido a que es un personaje “muy probado” con 40 años en la política.

“Lo que es una realidad es que Morena va a ganar la Presidencia de la República y vamos a necesitar un gabinete muy poderoso, muy fuerte; gente muy comprometida y también muy bien formada para todos y cada uno de los cargos.

“El perfil de Ricardo Monreal lo veo para una secretaría de Estado, la verdad; creo que su perfil se presta mucho para secretario de Gobernación, una cosa así... tiene 40 años en la política, es una gente muy probada”, dijo.

La secretaria general del partido consideró que el jefe delegacional en Cuauhtémoc no aceptará la candidatura a jefe de Gobierno que le ofreció el PRI, pero aclaró que es su decisión y la respetarán absolutamente.

“Salirse hace 19 años del PRI para regresar al PRI, no creo, no, no, no. No creo que Monreal haga algo así, honestamente, pero obviamente respeto, absolutamente, la decisión de cada uno de los miembros de Morena y él es un miembro de Morena hasta este momento”, resaltó en entrevista en el Instituto Nacional Electoral.

Respecto a si le pedirá a Monreal esperar a ocupar un cargo en Morena en lugar de buscar gobernar la capital del país, Polevnsky respondió: “No le pediría nada... respeto mucho las decisiones de Ricardo como de cualquier otro militante de Morena, creo que es un tema de principios, de valores, de convicciones, que los que estamos en Morena estamos por convicción, estamos porque queremos un México distinto, por eso hemos hecho un partido diferente y por eso nos hemos separado de otros partidos”.

La segunda a bordo en Morena destacó que su partido aún no está en la dinámica de decidir las candidaturas y evadió responder si Claudia Sheinbaum, delegada en Tlalpan, tiene la postulación a la jefatura de la Ciudad de México en la bolsa.

Incluso señaló que cualquiera puede buscar la candidatura presidencial, porque “cualquiera piensa que puede ser candidato a la Presidencia”, y el ejemplo son los 87 ciudadanos que buscaron inscribirse, aunque “no los conocen ni en su cuadra”. Refirió que se apuntan porque, “si llegó Fox a presidente, pues cualquiera puede llegar, no se necesita ser muy inteligente”.

Luego de que el nuevo delegado del PRI en la Ciudad de México, Eruviel Ávila, anunció que buscará contacto con Monreal, Polevnsky se negó a hablar del PRI. “Es el PRI, yo no les puedo decir nada del PRI porque yo no soy del PRI”.

Sobre si Morena va a detener a Monreal, para evitar que acepte la propuesta del priismo, indicó: “¿Nosotros? ¿A quién? ¿Al PRI? ¿A Ricardo Monreal? No, nosotros creemos en la libertad y creemos que cada quien tiene que tomar sus propias decisiones de lo que quiere hacer... la gente que está en Morena está por convicción propia y no porque nosotros los detengamos o los presionemos o nada.

“Obviamente a nosotros nos encanta que llegue gente a Morena, somos un partido abierto, cada día recibimos a más gente y esperamos que se mantengan con nosotros por convicción”.

A la pregunta de si Monreal se puede ir al PRI por despecho, Yeidckol se limitó a decir que “sería una decisión personal, solamente así lo dejaría yo. Una decisión personal. Vamos a ver realmente qué decisión toma. Yo respeto las decisiones de todos y cada uno de los militantes por lo que sea que las tomen”.

La secretaria resaltó que durante todo este tiempo han planteado que el delegado “es una gente valiosa, que tiene un trabajo hecho dentro de Morena y que tiene obviamente posibilidades muy importantes. Yo siempre comenté con ustedes que el perfil de Ricardo Monreal lo veo para una secretaría de Estado”.

La integrante del partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador refirió que aún trabajan en decidir el método de selección de sus candidatos; cuando se le recordó que ese plazo vence hoy, expresó: “No, claro que no. ¿El tema de los candidatos? No, todavía no. Ah, el método, eso sí, eso sí”.

Agregó que iba rumbo a la oficina para revisar el trabajo que realiza el equipo especializado en el tema. “No lo tengo, estamos en espera, estamos en espera, voy a ver, la verdad es que yo regresé ayer a México corriendo. Si el día es mañana (hoy), lo daremos a conocer en tiempo y forma”.

Respecto a la postulación a la candidatura presidencial, consideró: “Pues mira, está abierto, todo va a estar abierto, obviamente si alguien quiere registrarse para competir en todos, estamos abiertos. Morena no se va a cerrar, Morena va a estar abierta para todos los que quieran participar y quieran competir; yo obviamente, imagínate, ¿quién se atreve? Pero bueno, siempre hay, no voy a descalificar a nadie”.

CLAVES

‘GUIÑO’ DE ERUVIEL

El jueves pasado, el presidente del PRI en la capital, Eruviel Ávila, dijo que para la candidatura a la Jefatura de Gobierno buscará al delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal.

El ex gobernador del Estado de México dio a conocer que en los próximos días contactará al aún militante de Morena para hacerle una propuesta formal.

Aseguró que el objetivo es darle forma a un proyecto ganador. “(Estamos) con Monreal y con cualquiera que esté con el ánimo, con estas ganas de ganar, de servir”, expresó.