AMLO: Monreal se queda para luchar por el cambio

México

Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, aseguró que luego de su reunión con Ricardo Monreal el fin de semana pasado, “lo más importante de todo es que se queda con nosotros para luchar juntos y lograr la transformación del país”.

Expuso que el resultado del encuentro fue que el delegado en Cuauhtémoc “no se va ni con el PRI, ni con el PAN, ni con Movimiento Ciudadano, ni con el PRD, ni con ninguno de esos partidos paleros que están al servicio de la mafia del poder”.

Detalló que platicó con Monreal, “y está invitado a todos los actos de Morena, porque no se fue, solo se trató de un paréntesis mientras se arreglaban las cosas, se aclaraban asuntos, situaciones, y se despejaba todo. Cuando se pone por encima de todo el interés de la nación, no hay ningún interés personal o de grupo que valga”.

Respecto a si Monreal ocupará el liderazgo del partido cuando él lo deje, dijo: “Veré la legislación, los tiempos electorales, para que no me vayan a acusar de actos anticipados de campaña, para tomar la decisión de dejar la presidencia nacional de Morena”.

En ese sentido, en Ures y Moctezuma, Sonora, el líder de Morena, explicó que para que no lo señalen de que ya lo está haciendo por viajar por toda la República, todos “los viáticos, los paga las finanzas de Morena”.

En tanto, y respecto a lo dicho por el jefe de Gobierno de CdMx, Miguel Ángel Mancera, de que le ordenara a la bancada morenista en la Asamblea Legislativa “destrabar la crisis”, subrayó: “No voy a polemizar, ni me engancharé, porque no tengo tiempo de atenderlos, ni a él ni a los presidentes del PRI, Enrique Ochoa, o del PAN, Ricardo Anaya. Mi propósito no es estar arriba peleándonos. Vamos a buscar la unidad abajo para triunfar y ganarle a la mafia del poder”, dijo.

DINERO SIN EJERCER

Miguel Ángel Mancera informó que ayer se notificó a la delegación Cuauhtémoc, por medio de la Secretaría de Gobierno, que tiene recursos excedentes por 3 millones, para pagar un laudo laboral de 2.4 millones de pesos.

Las autoridades locales precisaron que con esos recursos, Monreal tiene la posibilidad de llegar a un acuerdo con la parte acusadora para pagar una primera parte del adeudo y después concluirlo.

En respuesta a Mancera, Monreal aseguró que no es exacta la expresión de que se ha dispuesto o que hay recursos suficientes para pagar los laudos.

El jefe delegacional anunció que ayer recibieron un oficio de la Consejería Jurídica sobre el visto bueno para tramitar la indemnización y pagos caídos de la quejosa; solo esperan la autorización de la Secretaría de Finanzas.

VECINOS DE BAJOS RECURSOS

En el edificio delegacional se inauguró ayer una Unidad Integral de la Salud para apoyar a las personas de bajos recursos.

En colaboración con la asociación Asistencia Médica y la Fundación de la Red de Manos Altruistas, se rehabilitó este espacio donde se ubica el área de servicios médicos.

“La nueva clínica será un apoyo para atender la salud de la gente, se facilitarán servicios gratuitos de medicina general, dental y exámenes de la vista, aunque también contará con medicina especializada y tenemos la intención de incorporarla al Seguro Popular”, dijo Monreal.

Añadió que la delegación tiene sectores con mucha necesidad y pobreza que no tienen acceso a servicios de salud pública, por lo que buscarán las condiciones para que puedan obtener los medicamentos de manera gratuita.

LA CORTE NO TRATÓ EL TEMA DEL DESACATO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no abordó el tema de Ricardo Monreal, quien está obligado a indemnizar a una trabajadora despedida en 2003 y que ganó un amparo en 2016, el cual no ha sido acatado y puede derivar en la destitución del cargo del jefe delegacional en Cuauhtémoc y en su consignación.

La discusión del pleno se enfocó en la contradicción de tesis que derivó de los diversos puntos de vista que tenían sobre la Ley de Amparo los ministros de la primera y segunda salas.

El incidente de inejecución de sentencia relacionado con Ricardo Monreal era el número cinco en la lista, por lo que el asunto puede ser resuelto la próxima semana.

El pasado miércoles, Monreal anunció que a María Aurelia Morales, despedida de manera injustificada en la administración perredista de Virginia Jaramillo, se le adeudan salarios por 2 millones 400 mil pesos.

Sin embargo, el laudo laboral no ha logrado ser atendido porque durante este año a la demarcación solo se le asignaron 15 millones de pesos para liquidaciones y salarios caídos, recursos que ya fueron agotados, porque se pagaron diez sentencias.

Con información de Rubén Mosso/México.