Monreal evalúa qué rumbo seguir, tras reunirse con AMLO

Ciudad de México

El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, calificó como “amable y sincero” el encuentro con el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, realizado este viernes para intercambiar opiniones sobre el cambio de régimen que requiere el país, y aseguró que se queda al frente de la demarcación, "por lo pronto".

"Me reuní con Andrés Manuel López Obrador. Lo escuché, después de varios meses, intercambiamos puntos de vista sobre el régimen político y la urgencia de transitar hacía una nueva era, hacia una transformación profunda, hacia un cambio verdadero", expresó.

En un video difundido en redes sociales, el ex gobernador de Zacatecas explicó que a pesar de que desde hace varios meses había poca comunicación con López Obrador nunca cambió su opinión sobre el aspirante presidencial.

"Nunca he cambiado mi opinión sobre él: es la persona con más autoridad moral que hay en el país", destacó.

Ricardo Monreal dijo que evalúa las propuestas recibidas las últimas semanas, aunque no hay nada concreto todavía.

"No se han transparentado ni se han concretado propuestas por lo que cada día me aleja más de ellas".

El delegado agradeció el respaldo de sus seguidores e insistió en que su motor no es la ambición y que la aspiración por llegar a la Jefatura de Gobierno no es desmedida, y que le preocupa más el desastre nacional, así como la decadencia política que persiste.

"Quiero agradecerles a todos su deferencia y les reitero mis respetos. Seguramente seguiremos conversando por el bien de la patria. Sobre las propuestas que he recibido, estoy evaluando cuál será el rumbo que deberé tomar, tengo que atender el calendario electoral, no se puede sobrepasar esa fecha, como también tengo que atender los intereses de la ciudad sin alejarme de los principios y de la congruencia que he intentado siempre mantener", enfatizó.

El delegado agradeció el respaldo de sus seguidores y dijo que analiza la decisión que deberá tomar.

"La ambición no me tocó ni el fuego de la indignación por una injusticia me devoró", dijo el zacatecano.













OVM