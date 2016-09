López Obrador debatirá… pero con Peña y Salinas

Ciudad de México

El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador está listo para debatir sobre corrupción, pero con el presidente Enrique Peña Nieto o el ex mandatario Carlos Salinas, aseguró Rocío Nahle, coordinadora de la bancada lopezobradorista en la Cámara de Diputados.

Mientras que la secretaria General de Morena, Yeidckol Polevnsky, aceptaría un intercambio de ideas con el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa,

La legisladora veracruzana desdeñó el reto de Ochoa al tabasqueño y advertir que el líder priista solo pretende “colgarse” de la fama del dos veces candidato presidencial.

“A ver, el líder nacional del PRI, al igual que el del PAN, se intenta colgar de López Obrador para hacerse de fama; López Obrador claro que va a debatir… con Peña Nieto, con Salinas; a Ochoa Reza pues lo aceptamos y yo creo que la secretaria Yeidckol podrá debatir con él”, remarcó.

Antes, en su cuenta de Twitter, la legisladora veracruzana escribió: “Ya salió otro que quiere colgarse de @lopezobrador_ para darse a conocer. Ahora resulta que el jeque de los taxis lo reta. ¡¡¡Hay niveles!!!”.

En el marco de la campaña #RetoPRI para que la ciudadanía diga cuál es el principal problema del país, Ochoa Reza desafió ayer a su contraparte de Morena:

“Soy Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, y reto a Andrés Manuel López Obrador, porque, para empezar, su declaración 3de3 es una mentira, no declara ingresos, no paga renta, no posee bienes: ¿de qué vive?”.

En conferencia de prensa en el Palacio de San Lázaro, Nahle respondió al dirigente priista y lo instó a debatir internamente con otros priistas, “a ver cuál es más corrupto”.

Puso, además, en entredicho la declaración 3de3 de Enrique Ochoa, al que acusó de traficar con placas de taxi y poseer más de 200 juegos, además de cuestionar la fortuna del líder tricolor, cuando como subsecretario de Estado y director general de la CFE tenía un sueldo de 200 mil pesos mensuales cuando mucho.





OVM