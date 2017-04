PRI denuncia uso indebido de spot de Morena

Tlalnepantla

El PRI presentó este viernes dos denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por la indebida utilización de un spot en el que aparece el dirigente nacional de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, para hacerse propaganda de sus aspiraciones presidenciales, lo que esta fuera de lo dispuesto por la ley.

Jorge Carlos Ramírez Marín, delegado del CEN del PRI para la elección en el Estado de México, explicó que existe una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en el sentido de que aspirantes presidenciales no pueden estar en la pauta de campaña de sus partidos.

"Otra vez López Obrador nos demuestra que Delfina es solamente un instrumento y en realidad aquí lo que él pretende es aprovechar el recurso público de una pauta de campaña para hacerse propaganda él mismo. Yo no sé cómo se quejan de ataques a los derechos de la mujer y hacen a un lado a su candidata".

Dijo que no le temen a la competencia, pero con la candidata de Morena y no con López Obrador "nos gusta la competencia y de lo que vamos a encargarnos es que la que compita sea Delfina y no el que dirija a Delfina. Una y otra vez López Obrador se tratara de meter en la campaña de los mexiquenses, una y otra vez vamos a sacarlo".

En rueda de prensa realizada en la comunidad de Santa Cecilia en Tlalnepantla, dijo que la segunda denuncia es porque en un spot de la candidata Delfina, hay una clara contradicción entre lo que dice y los subtítulos que aparecen, "porque la ley prevé que esos subtítulos no deben ser para hacer una propaganda diferente, sino para que las personas que tienen debilidades auditivas puedan entender lo que la propaganda está diciendo".

En respuesta a cuestionamientos de los medios, Ramírez Marín, dijo que el líder nacional de Morena reincide en la utilización de recursos públicos para su propio beneficio, por lo que "esperamos que el INE resuelva lo más pronto posible para que sea bajada esta propaganda y en segundo lugar que le apliquen las multas".

El candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza, llevó a cabo encuentros con la ciudadanía en mercados y tianguis de las colonias Caracoles, San Miguel Chalma y Santa Cecilia en la zona oriente de Tlalnepantla.

Más adelante, Ramírez Marín, especificó que Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón pueden venir las veces que quieran a acompañar a sus candidatas, "lo que no debemos permitir es que con los recursos públicos se haga propaganda. Él puede venir al Estado de México, asistir, promover a su candidata hacer cosas por su candidata dentro de la ley, nosotros no queremos que deje de venir. Es un ciudadano y tiene derecho, lo que no queremos que use los recursos públicos para beneficiarse haciendo propaganda".

