AMLO pide que no lo graben, "sólo Gobernación puede"

Estado de México

En una reunión privada con militantes de Morena, Andrés Manuel López Obrador pidió a los asistentes que no grabaran su mensaje, pues, dijo, "sólo los de Gobernación lo tienen permitido".



TE RECOMENDAMOS: Cisen investigó a toda mi familia: AMLO

"Ésta es una reunión para evaluar la estructura de promoción y defensa del voto... como no dejan de estar presentes los de Gobernación tenemos que subrayar que somos respetuosos de la ley electoral, que no vamos nosotros a infringir lo establecido legalmente", dijo López Obrador en tono serio al inaugurar la reunión estatal de evaluación de la estructura de defensa del voto de Morena.

"De todas formas no sería recomendable que grabáramos, sólo los de Gobernación tienen permitido grabar, los que no son de Gobernación no graben, por favor", exclamó.

Hoy, el aspirante a la Presidencia de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, denunció que agentes del Cisen lo espían.

Más tarde, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aclaró que se tratan de acciones de seguimiento y continuidad al proceso electoral.

TE RECOMENDAMOS: Anaya acusa que el Cisen lo espía; exige explicación

Durante toda su precampaña, López Obrador aseguró que "los de Gobernación" estaban en todos sus actos, grababan todo lo que decía y que eran enviados por Miguel Ángel Osorio Chong y después por Navarrete Prida.

En repetidas ocasiones en sus eventos, el aspirante presidencial decía a sus simpatizantes "voy a regresar, pero no les puedo decir en calidad de qué porque aquí están los de Gobernación, ya los tengo bien fildeados".







Adversarios siguen en campaña; INE se hace "de la vista gorda": AMLO



Tras la reunión de hoy con militantes de Morena, Andrés Manuel López Obrador reiteró que no hablará ante los medios de comunicación por la veda electoral, pues acusó que sus adversarios están haciendo "campaña abierta dando entrevistas a los medios de información".

"Que me comprendan en esto, porque quiero ver qué va a decir el INE de lo que está sucediendo, porque están en campaña abierta dando entrevistas a medios de información, simulando.

"Entonces quiero saber en estos días qué va a suceder, qué decisión va a tomar el INE, si se va a seguir haciendo de la vista gorda para ver qué vamos hacer, porque lo que están haciendo los precandidatos no está permitido por la ley, según mi interpretación no están cumpliendo las reglas", aseveró.

OVM